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威斯敏斯特狗展首隻獲獎雪納瑞 巨犬「蒙提」奪冠後退休

記者張聲肇／即時報導
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巨型雪納瑞犬「蒙提」11日晚在威斯敏斯特狗展贏得總冠軍，樂壞主人伯納丁(左)。(美聯社)
巨型雪納瑞犬「蒙提」11日晚在威斯敏斯特狗展贏得總冠軍，樂壞主人伯納丁(左)。(美聯社)

兩度與冠軍擦身而過的巨型雪納瑞犬「蒙提」(Monty)，11日晚在紐約麥迪遜廣場花園的威斯敏斯特狗展擊敗六隻決賽對手贏得總冠軍，主人伯納丁(Katie Bernardin)高興得大喊，「皇天不負苦心人，我真為他感到驕傲。」

高大黑色的蒙提( Monty)是第一隻獲此殊榮的雪納瑞犬。它去年12月就贏得美國狗展冠軍，也兩度進入威斯敏斯特狗展決賽，第三度參加決賽才贏得這更具聲望的獎項。

和伯納丁共同擁有蒙提的諾德史卓姆(Sandy Nordstrom)認為今年五歲的蒙提「從態度到體態，無不突出。這隻狗簡直酷斃了。」她說，這是蒙提最後一次參賽，比賽結束後就退休

亞軍是惠彼特犬(whippet)「波蹦」(Bourbon)，這是它第三度獲得亞軍。其他進入決賽的還有比熊犬(bichon frisé )「尼爾」、斯凱㹴(Skye terrier)「射手」(Archer)、獅子犬「彗星」、德國牧羊犬「墨西迪斯」(Mercedes)和英國激飛獵犬( springer spaniel)「福瑞迪」(Freddie)。「墨西迪斯」是去年的亞軍得主。

今年的決賽在紐約麥迪遜廣場花園舉行，評選的主要標準是：參賽犬的表現越符合當初培育的理想越好，得獎狗可獲獎盃、彩帶和對外誇耀的權利，但沒有獎金。

主辦單位說，任何狗種都值得慶祝，參加冠軍賽的不乏家庭寵物狗，有些還肩負療癒任務，也有搜救犬。

飼養「墨西迪斯」的柯姆斯(Sheree Moses Combs)說，德國牧養犬是萬能犬，她養的狗有些在服務傷殘退役軍人。

準決賽休息時間，保安人員將一個在賽場邊舉牌抗議的人團團圍住，然後把他請出場。「道德對待動物人士」團體在X社媒平台上指出，一名支持該團體的人因為到場舉牌抗議，遭逐出會場。

寵物 退休

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