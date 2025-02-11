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奧地利研究：鳳頭鸚鵡會為食物調味 偏好藍莓沾醬

中央社維也納10日綜合外電報導
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鳳頭鸚鵡（cockatoo）。Image by Penny from Pixabay
鳳頭鸚鵡（cockatoo）。Image by Penny from Pixabay

眾所周知，人類會混和不同風味與口感來創造更美味的食物。近日奧地利的研究發現，有些鳳頭鸚鵡（cockatoo）也懂得替口味單調的食物增添風味，讓食物更易下嚥。

英國「衛報」（The Guardian）報導，研究人員先前就曾發現，有些鳥類會把麵包或餅乾蘸水後再吃，就像有些人會將餅乾在茶裡蘸濕再吃，這類行為反映出對濕軟質地食物的偏好。

研究人員現在又發現，鳥兒也喜歡用藍莓口味豆漿優格（soy yoghurt）調味的熟義大利麵。

維也納獸醫大學（University of Veterinary Medicine）的研究第一作者齊瓦德（Jeroen Zewald）表示，參與實驗的這些鳥兒「認為牠們的食物難以下嚥，因此借助優格醬。牠們真的會蘸一蘸再吃，就像我們用薯條蘸蕃茄醬一樣，最後一起吃下肚。」

研究團隊發現，在此之前關於動物替食物調味的文獻只有1960年代發表的1項研究，當時發現日本獼猴會用馬鈴薯蘸鹽水吃。

齊瓦德和同僚奧爾斯佩格（Alice Auersperg）在「當代生物學」（Current Biology）期刊發布的研究報告中表示，他們首先發現，豢養籠中的2隻戈芬氏鳳頭鸚鵡（Goffin's cockatoo）會在早餐時用水煮馬鈴薯片蘸藍莓豆漿優格吃。

後來他們進行了14次實驗，每次為期30分鐘。實驗期間，他們向18隻鳥兒提供用碗盛裝的義大利麵和花椰菜，或是馬鈴薯和紅蘿蔔，同時提供藍莓豆漿優格、原味豆漿優格和水等沾醬，供鳥兒自由挑選。

實驗發現，這些鳥兒不會拿紅蘿蔔或花椰菜去蘸任何沾醬，但其中9隻鸚鵡會將義大利麵或馬鈴薯丟進優格醬裡，而且相較原味，牠們更喜歡藍莓口味。這代表這種行為不僅是要改變食物的口感，相較於原味優格醬，研究還現鳳頭鸚鵡也比較喜歡直接食用藍莓優格醬。

研究團隊指出，這些鳥兒並非為了讓食物濕軟才會蘸醬，因為提供的食物本來就是軟的。這些鸚鵡不會將食物蘸水食用，而且只會將食物放在優格醬裡大約3秒鐘，跟之前觀察到鳥兒將麵包蘸水20秒才吃的舉動明顯不同。

他們認為，鸚鵡真的是為了讓食物增添風味才會蘸醬。進一步實驗的結果則顯示，鳥兒之偏好藍莓優格醬的原因與其顏色無關。

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