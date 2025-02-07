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不愛看美足？療癒版超級盃「幼犬盃」等你來觀賞

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2025年的幼犬盃將於美東時間2月9日下午2點播出。探索頻道官網
2025年的幼犬盃將於美東時間2月9日下午2點播出。探索頻道官網

美東時間2月9日將舉行美國最大體育盛事超級盃，但如果對酋長隊（Chiefs）和老鷹隊（Eagles）的對決不感興趣，還有另一個更可愛的賽事可以觀賞：2025「幼犬盃」（Puppy Bowl），汪汪隊（Team Ruff）和蓬蓬隊（Team Fluff）將在超級盃的同一個下午上演精采對決。

幼犬盃由由動物星球（Animal Planet）頻道主辦，是推動寵物領養歷史最悠久的電視活動，二十年以來為不喜歡美式足球的人提供了另一個更療癒的選擇，這項超萌賽事鼓勵觀眾看完後考慮從動物收容所或救援機構領養一隻狗。

今年的幼犬盃是有史以來最盛大的一屆，將有來自40個州和兩個國家80個收容所和救援機構的142隻小狗競逐「隆巴汪」（Lombark-y）獎杯，比賽前還將首次舉辦Puppy Combine賽前表演，10隻幼犬將進行特技演出，爭奪選秀的第一名，中場秀則由貓咪明星們領銜主演。

每年幼犬盃還會特別頒發「最有價值小狗獎」（Most Valuable Puppy）和「不屈不撓小狗獎」（Underdog），獎勵表現最出色、最讓觀眾驚喜的小狗。

2025年的幼犬盃將於美東時間2月9日（星期日）下午2點開始播出，因此收看這場比賽實際上不會影響觀看超級盃，幼犬盃球賽將持續約三個小時，結束時有充裕的時間在美東時間下午6:30觀看FOX播出的第59屆超級盃。

幼犬盃的賽前表演則於周日下午1點在由動物星球頻道播出，如果錯過首播，事後也可以在串流平台Max和Discovery+上觀看。

今年參賽的可愛的選手名單可以在探索頻道官網（discovery.com）的Puppy Bowl XXI照片集查看。

雖然所有選手參賽時都還是待領養的小狗，但由於幼犬盃是預綠節目而非直播，周日播出時有些選手可能已經被領養，但主辦單位鼓勵所有觀眾仍應前往當地的動物收容所，尋找屬於自己的PAW-vis Kelce來領養。

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