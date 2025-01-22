粉粉多刺小蟹「搭便車」從深海上岸 科學家驚呼：世上最萌

NOAA公布採集自墨西哥灣的小螃蟹，萌萌的樣子讓網民直呼愛了愛了。（取自NOAA Fisheries＠X）

國家海洋暨太氣總署(NOAA)把一支影片放上X社媒平台，內容是一隻看來可愛的螃蟹，牠有著卡通臉，模樣看來像剛睡醒，吸引點擊達1060萬以以上，網友們驚呼牠實在是最可愛螃蟹了。

紐約郵報(New York Post)報導，NOAA眼冒星星說，「本螃蟹是世上最萌、最刺又最迷你的蟹了」。

這種蟹2024年夏天採集自墨西哥灣 ，當時NOAA出任務，採集「中光層」(mesophotic)及極深海珊瑚物種，供「實驗室培育及宣傳」。NOAA解釋，制定這些任務是為了協助「復育墨西哥灣光線黯淡的中層水區及最深且無陽光區域的海床社群，那些地方受到『深水地平線』(Deepwater Horizon)2010年原油洩漏事件所汙染」。

伴隨公布的畫面顯示這隻多殼刺、鮭魚色的小螃蟹在學者戴手套的掌上，珠子狀眼球不禁令人想起螃蟹梗圖，或者日本海鮮料理店畫的螃蟹吉祥物。

This is the cutest, spikiest, tiniest crab in the world! (Don't quote us on that—it's called hyperbole.)



It was found during an operation in the Gulf of Mexico, which collected samples of mesophotic and deep-sea coral species for lab rearing and propagation.

Credit: @sanctuaries pic.twitter.com/ObYx2YveHW — NOAA Fisheries (@NOAAFisheries) 2025年1月8日

X平台的用戶馬上就愛了。一位用戶表示，小螃蟹看來好像剛從不可思議的午覺醒來，其他人說「可愛的小瞌睡蟲」、「哇，好棒的卡通新角色」、「我聽到牠在講，『我媽說，你們這些傢伙必須跟我玩』。」

NOAA推測，這隻刺刺的小蟹是北大西洋帝王蟹的幼蟹，不計蟹腳可以長到身長數吋，生活在650到6200呎的水域。而這隻特殊的標本蟹是由水深3477呎搭便車上來的。

小帝王蟹呈半透明，居住在遼闊、含泥水的海床上，沒有什麼遮蔽物，迫使它們採取躲在其他生物後頭的生存策略，靠揀食動物死屍、殘渣、黏液來謀生。