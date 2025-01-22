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粉粉多刺小蟹「搭便車」從深海上岸 科學家驚呼：世上最萌

編譯潘勛／即時報導
NOAA公布採集自墨西哥灣的小螃蟹，萌萌的樣子讓網民直呼愛了愛了。（取自NOAA Fisheries＠X）
NOAA公布採集自墨西哥灣的小螃蟹，萌萌的樣子讓網民直呼愛了愛了。（取自NOAA Fisheries＠X）

國家海洋暨太氣總署(NOAA)把一支影片放上X社媒平台，內容是一隻看來可愛的螃蟹，牠有著卡通臉，模樣看來像剛睡醒，吸引點擊達1060萬以以上，網友們驚呼牠實在是最可愛螃蟹了。

紐約郵報(New York Post)報導，NOAA眼冒星星說，「本螃蟹是世上最萌、最刺又最迷你的蟹了」。

這種蟹2024年夏天採集自墨西哥灣，當時NOAA出任務，採集「中光層」(mesophotic)及極深海珊瑚物種，供「實驗室培育及宣傳」。NOAA解釋，制定這些任務是為了協助「復育墨西哥灣光線黯淡的中層水區及最深且無陽光區域的海床社群，那些地方受到『深水地平線』(Deepwater Horizon)2010年原油洩漏事件所汙染」。

伴隨公布的畫面顯示這隻多殼刺、鮭魚色的小螃蟹在學者戴手套的掌上，珠子狀眼球不禁令人想起螃蟹梗圖，或者日本海鮮料理店畫的螃蟹吉祥物。

X平台的用戶馬上就愛了。一位用戶表示，小螃蟹看來好像剛從不可思議的午覺醒來，其他人說「可愛的小瞌睡蟲」、「哇，好棒的卡通新角色」、「我聽到牠在講，『我媽說，你們這些傢伙必須跟我玩』。」

NOAA推測，這隻刺刺的小蟹是北大西洋帝王蟹的幼蟹，不計蟹腳可以長到身長數吋，生活在650到6200呎的水域。而這隻特殊的標本蟹是由水深3477呎搭便車上來的。

小帝王蟹呈半透明，居住在遼闊、含泥水的海床上，沒有什麼遮蔽物，迫使它們採取躲在其他生物後頭的生存策略，靠揀食動物死屍、殘渣、黏液來謀生。

墨西哥灣

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