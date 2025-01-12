「上班死氣沉沉、毆打同事」 4隻警犬被通報 網友笑哭

警犬示意圖。( 中新社)

1月10日是中國警察節，雲南楚雄州公安局警犬訓練基地一則通報內容引起熱議，網友調侃：「小狗狗不喜歡上班，有什麼錯。」

雲南省楚雄彝族自治州公安局官方微信 公眾號發布《「么么零」！你被「通報」啦》一文，文中的通報截圖在社交平台上引起網友熱議。從該份通報可以看到，因警犬出現大吵大鬧，嚴重影響犬隊形象的苗頭，四隻警犬被通報。

「警犬么么零1月3日在宿舍到處尿尿，還流到其他同事下床，影響其他同事日常休息。」

「警犬金剛1月5號不愛乾淨不洗澡，帶去洗澡把洗護師抓傷賠了500元。」

「警犬飛天1月8號在訓練中，敵我不分，毆打同事，導致其他同事不能正常上崗。」

「警犬閃電長期以來，上班死氣沉沉，下班魅力四射，多次勸導無果。」

該通報最後「希望上述警犬及訓導員引起高度重視，端正工作態度，迅速整改，以全新的狀態投入到新一年的工作中。」

網友紛紛直呼被可愛到了，「閃電只是犯了每個打工者都會犯的錯。」、「當事狗接受批評時明顯不服。」