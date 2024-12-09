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路邊見「白色狐狗」拖大片毛皮蹓躂 網友揭真相

世界新聞網／輯
路邊出現一隻拖著毛皮的小狗。（取材自微博）
路邊出現一隻拖著毛皮的小狗。（取材自微博）

狗狗毛髮過長不好清潔，也可能有細菌感染的疑慮，因此有些飼主會定期將寵物狗送到美容店整理毛髮。有網友在街上目睹一隻奇怪的白色小狗，只見小白狗身後拖著長長的毛皮，第一眼看了還以為是小狗被虐待，原來是小狗趁美容師不注意時，剃毛剃到一半逃出美容店。

一名網友在微博分享一支影片，只見馬路邊有一隻奇怪的白色小狗，小狗上半身是短短的白毛，身後卻披著一大片毛皮，前腿是乾淨的短毛，後腿卻是毛茸茸的長毛。網友看第一眼以為是小狗被虐待，或是遇到傳說中的狐狗，搞清楚後才得知原來是小狗在美容店剃毛，想不到剃到一半小狗逃離美容店，才會出現在馬路邊。

有知道內幕的網友留言「上次刷到一隻剃一半從店裡跑出來的狗，是牠嗎」、「這我看過。是狗主人送寵物店造型，剃毛剃一半跑了，還全網發找狗來著，哈哈哈」、「寵物醫院剃毛半截給跑出來了，夏天的時候，當時還全城尋狗」。

其他人留言「是怎麼做到毛剃下來還連在身上的？」、「好危險，感覺車子壓到了後面的毛會出事」、「像小馬寶莉裡那些小馬穿的拖地裙子」、「晚上看到嚇死的程度」、「居然是拖尾禮服」、「這要大晚上讓我看見得把我嚇傻，我小時候最怕的就是狐狸精了」，有專業的網友解釋「打結了。這種捲毛的不換毛的很容易打結」、「因為太久沒洗沒梳，毛已經打結了」。

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