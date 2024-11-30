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小狗扒拉小貓圍兜「雙腳懸空眼神死」 網笑：想幫報警

世界新聞網／輯
小狗不斷拉扯小貓圍兜兜。（取材自小紅書）
小狗不斷拉扯小貓圍兜兜。（取材自小紅書）

貓貓狗狗的互動總是相當有趣，尤其貓貓與狗狗的個性天差地別，一起相處時總會發生可愛的狀況。有網友分享家中飼養的貓貓與狗狗互動情況，只見小狗對於小貓的圍兜兜相當好奇，不斷拉扯小貓的圍兜兜，甚至將小貓拉到前腳懸空的程度，讓網友笑稱「這個小貓脾氣也太好了吧！」

一名網友在小紅書發布一支影片，只見一隻小貓眼神崩潰的模樣，一旁的小狗不斷拉扯小貓脖子上的圍兜兜，小狗試圖將小貓身上的圍兜兜拉扯下來，往上提起的過程中甚至讓小貓前腳懸空，而小貓都沒有反抗，只是眼神死的任憑宰割，最終小狗終於如願將圍兜兜從小貓脖子上扒下來。該網友戲稱，「有時候真想替小貓報警」。

其他人留言「小柴本來只是行政拘留，現在已經上升到刑事案件了」、「有沒有一種可能狗狗是想幫貓貓解開帶子，看狗狗一直在咬袋子而不是貓貓本身，只是智商有點不太夠不會像人那樣輕易取下來」、「貓：冒昧的傢伙」、「狗：：來我看看你長胖沒有」、「狗子：小王這繩子咋那麼短，想溜個貓都不行」。

還有人說「很少見這麼情緒穩定的咪咪了」、「貓貓居然沒發火，其他貓貓一早就給它幾巴掌了」、「貓：九條命，八條命，七條命…」、「狗在幹嘛？秤重啊？」、「好可愛」、「嘟嘟嘟起飛啦」、「小狗：快跟我玩」、「貓：我真的會謝」、「這貓情緒好穩定，想談談」。

小紅書 寵物

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