澳洲「最致命蜘蛛」大量出沒 被咬到最快15分鐘喪命

澳洲新南威爾斯省的爬蟲動物公園警告慎防致命劇毒的「澳洲漏斗網蜘蛛」大量出沒。(美聯社)

澳洲 新南威爾斯省的爬蟲動物公園警告，隨著夏天即將來臨，慎防致命劇毒的「澳洲漏斗網蜘蛛」（funnel-web spider）大量出沒，在血清問世之前，可以在短短15分鐘內殺死一個人。

紐約郵報報導，「澳洲漏斗網蜘蛛」是原生種，也是該國最致命的蜘蛛之一，對於靈長類動物可能致命，毒液會引起過敏反應，輕則嘔吐、噁心、呼吸急促，重則抽搐、意識模糊、甚至喪命。

澳洲爬蟲公園（Australian Reptile Park）表示，如果沒有接受治療，「澳洲漏斗網蜘蛛」的毒液，最短15分鐘內可以殺死一個人。根據紀錄，至少13人因此喪命，幸好1981年發明血清之後，再也沒有人死亡。

不過，隨著交配季節到來，加上近期的降雨及高溫 ，牠們開始出現在人類居住地區，尋找交配對象。

澳洲爬蟲公園指出，「澳洲漏斗網蜘蛛」喜歡涼爽陰暗的環境，可能出沒在鞋子、成堆衣服、泳池、庭院及花園的磚瓦附近。

除了提高警覺，澳洲爬蟲公園也希望民眾協助捕捉，並且捐贈給動物園 。蜘蛛飼育員特妮（Emma Teni）說，「我們比以往任何時候都更仰賴蜘蛛的捐贈。雄性澳洲漏斗網蜘蛛的壽命很短，而製造一瓶血清大約需要150隻。」

至於捕捉方法，首先要找一個有蓋子、瓶口寬大的塑膠或玻璃罐，放入一些潮濕土壤，接著使用長柄湯匙或類似形狀的東西，把蜘蛛輕輕引導至罐內，最後緊緊鎖上。如果被咬傷，首先必須保持冷靜，使用繃帶把患處緊緊包裹起來，並且立刻前往醫院。