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貓貓被嚇一次超記仇 躲牆後「報復」小主人萌翻全網

世界新聞網／輯
小貓想報仇不斷試圖嚇小主人。（取材自微博）
小貓想報仇不斷試圖嚇小主人。（取材自微博）

愛報仇的小貓咪！一隻小貓被小主人嚇過一次以後，不斷想方設法「報復」回來，小貓為了報仇而躲在轉角，趁小主人不注意時跳出，若小主人沒有假裝被嚇到，小貓就會追著小主人滿屋子跑，畫面相當有趣。

一名網友在微博發布一支影片，影片中一隻小貓咪某次經過家中轉角，被躲在牆後面的小主人嚇到，自此之後小貓不斷想辦法「報復」小主人。

小貓學小主人躲在牆後，等待小主人經過的時機，當小主人走經過時，小貓再跳出來嚇人，若是小主人沒有假裝嚇到而跳起來，小貓就會生氣地追著小主人滿屋子跑。

影片中可見小主人想再嚇一次小貓，因此再度躲在牆後等待時機，想不到卻被小貓預想到不對勁，小貓緩慢走到轉角後就停住腳步，一人一貓面面相覷，場面頗為尷尬，原PO直呼「好可愛的互動！」

其他人留言「最後那個對望拍一下好可愛」、「這個不知道是不是天蠍座哈，不過我知道天蠍座的狗和貓都好聰明，好聽話」、「有仇報仇，有怨報怨」、「報復心還挺強」、「貓好貓好！嚇我一跳」、「好記仇的貓貓」、「好可愛」、「可可愛愛小貓頭哈哈」、「不能只愛你億點點」、「可愛的兩個寶貝」。

微博 寵物

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