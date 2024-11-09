柴犬偷「擼貓」被飼主抓包 裝沒事跑掉：我什麼都沒做哦

柴犬擼貓被發現。（取材自微博）

貓咪不止身上有好聞的味道，牠們也沒有一般動物會有的騷味，不少人都很喜歡聞貓咪的味道或用手「擼貓」。有網友發現自己飼養的柴犬偷偷在摸貓，被飼主發現後還裝沒事，甚至倒退拿玩具轉移話題，其他人笑稱「原來柴犬也愛擼貓」。

一名網友在微博 發布一支影片，只見一隻柴犬偷偷伸出前爪摸摸小貓咪的臉，動作神似人類「擼貓」舉動，柴犬一回頭發現飼主盯著自己看，便立刻故作鎮定往後退，接著還叼起地上玩具，試圖裝沒事假裝自己沒有「擼貓」，模樣相當可愛。

其他人留言「當小柴發現主人在看它摸貓後，牠就突然又變回了狗」、「居然讓主人知道我也愛擼貓！不允許了！」、「柴柴也愛擼貓」、「害羞」、「好可愛」、「牠也知道自己在做壞事呀」、「笑死，滿身心眼子」、「緩解一下尷尬」、「小貓好乖」、「好可愛的小貓咪」、「偷摸著還不好意思」、「柴嘎竟然背著我摸貓」、「小八嘎一肚子壞水」、「送孩子去上學吧，太聰明了」。

貓咪幾乎沒有體味的原因之一，是因為牠們在野外狩獵時進化成為沒有體味的動物，可避免被獵物發現。 除了爪子和鼻子之外，貓咪的其他部位幾乎不出汗，因此不會產生體味。 另外，貓咪的唾液具有除臭功能，當牠們在梳理毛髮時能有效去除異味。