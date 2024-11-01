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慶祝道奇奪冠 大谷翔平發愛犬「彈額頭」照萌翻粉絲

中央社／東京1日專電
MLB的官方Instagram帳號發布了一張「彈額頭」與獎盃的合成照片。（取材自MLB的X平台）
MLB的官方Instagram帳號發布了一張「彈額頭」與獎盃的合成照片。（取材自MLB的X平台）

洛杉磯道奇隊贏得美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽冠軍，日籍球星大谷翔平在日本時間1日更新他的Instagram帳號，除了上傳全隊大合照，還發了一張愛犬「彈額頭」（Decoy）在床上睡眼惺忪的照片，萌翻粉絲。

大谷上傳了6張照片，配文寫道「2024年世界大賽冠軍」。照片中包括與隊友的大合照，灑香檳慶祝的場景，與山本由伸的合照，還混入兩張「圖文不符」的照片，包括一張「彈額頭」在枯葉中散步的照片，以及牠躺在床上、眼神迷離，一臉睡相的照片。

粉絲看到紛紛留言，「彈額頭辛苦了」、「這個表情太棒了、「彈額頭也是冠軍呢」，反響熱烈。

可愛的「彈額頭」儼然成為道奇隊的吉祥物，MLB的官方Instagram帳號也發布了一張「彈額頭」與獎盃的合成照片。

在這張海報風格的照片中，身穿道奇隊制服的「彈額頭」把爪子放在冠軍獎盃上，最上方狗骨頭形狀的頸圈牌子寫著WORLD SERIES CHAMPION（世界大賽冠軍），背景則印有DECOY的字樣。

配文則是給「彈額頭」的指令，「坐下」、「等待」、「握手」、「現在去贏得世界大賽」，「彈額頭做得好」，粉絲也紛紛留言祝賀。

身為大谷翔平的愛犬，「彈額頭」的名氣水漲船高，甚至出現了「名犬效應」。

根據日本寵物保險公司Anicom Insurance每年公布的「狗名排行榜」，在2023年10月1日至2024年9月30日期間，新加入保險的13萬6000隻0歲犬當中，出現了3隻「彈額頭」，命名數量排名在第1648位。

Anicom Insurance負責人表示，雖然這個結果比不上叫做「翔平」的狗狗命名數量（有15隻，排名第548位），但上次調查中完全沒有取名為「彈額頭」的狗，這個比較少見的名字在不到1年內就增加至3隻，顯示肯定是受到大谷翔平的影響。由於大谷的活躍，未來被命名為「彈額頭」的小狗可能會愈來愈多。

https://x.com/DodgersNation/status/1852043143400857698

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