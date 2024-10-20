拉布拉多直撲討抱嚇到警察 店主曝「腦子不聰明」心酸原因

網友分享拉布拉多撲向警察的影片。示意圖，非新聞事件畫面。（取材自pexels.com@Kyle Stehling）

拉布拉多犬的智商在世界犬類中排名第七，相當於一個五六歲小孩的智商。 然而有網友分享一支影片，只見拉布拉多對上門檢查的警察又擁又抱的，店主解釋，是因為狗狗小時候生病，吃藥吃太多導致腦子不太聰明，見誰都相當熱情。

一名網友在微博 發布一支影片，一隻拉布拉多在警察上門登記時，熱情地向警察又蹭又抱，店主解釋，這隻狗狗小時候因為生病而被丟棄，平時個性非常熱情，無論是誰進店，即使是陌生人，狗狗也會熱情對待對方，有如親人一樣，給醫生檢查後，醫生解釋，是因為狗狗小時候生病，吃藥、掛點滴的次數太多，導致腦子有點不太聰明。

其他人留言「他以為每個人都是好人」、「是個傻子」、「如果我突然被那麼大一隻陌生的狗突然撲到身上我會嚇死」、「只要是別人家的狗，在我不熟悉的情況下撲我身上我都怕」、「是拉布拉多都是這樣，我家的逆子也是見誰抱誰」、「我家隔壁院子裡有一隻，每天等我下班到家抱他，早上六點起床以後準時看到他坐在圍欄邊看我」、「看的出來，狗狗養的很好」。

還有人說「這警察好淡定啊，要是有狗撲上來我會奪門而出」、「如果這麼大一隻狗撲我身上，我可能會昏過去」、「拉拉見人親近，不過怕狗的人這樣抱著真會嚇壞」、「傻大個子」、「感覺我會被嚇哭，但他真的好可愛」、「說白就是傻，東北三傻阿拉斯加。哈士奇，薩摩耶」、「這個警察很好，被這麼大的一隻狗狗撲身上，都沒有生氣，要是我會被嚇得半死」。