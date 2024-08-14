台北動物園馬來貘寶寶命名「莉姆路」 撞名日本動漫主角

馬來貘寶寶「莉姆路」明天滿月，動物園今天公布新名稱。（圖／台北市立動物園提供）

台北市立動物園 的馬來貘「貘莉」今年7月15日平安誕下寶寶，日前在網路上舉辦徵名票選活動，邀請民眾關注國際馬來貘保育，在許多有趣且饒富意義提名中，在今天滿月前夕公布命名票選結果，最終由「莉姆路」出線，沿慣例用媽媽名字的最後一字「莉」，保育員聯想日本 知名輕小說、動漫「關於我轉生變成史萊姆這檔事」主角取名，盼能無憂無慮地健康成長。

動物園表示，提名活動有許多民眾發揮創意為小貘提名，例如，結合爸爸媽媽名字的「莉克」；還有網友大玩結合諧音梗「貘」的逗趣提名，像是「Good Morning」的「貘寧、貘鈴」、日語諧音的「貘多」等，在幾番競爭彼此拉票的戰果下，最後則是由4組命名進入決選。

入圍的4組名稱，包括和媽媽貘莉、姊姊貘花豆組成下午茶系列的茉莉花茶「貘茶」、希望小貘每天睡飽的「貘睏霸」、期許小貘優秀平安的「貘範生」，以及保育員依慣例沿用媽媽名字的最後一字「莉」，聯想日本輕小說與漫畫的主角名字而取名「莉姆路」，期許小貘過著無憂無慮的自在生活。投票 結果分別為「莉姆路」3547票、「貘茶」3209票、「貘睏霸」1796票、「貘範生」941票。

動物園說，馬來貘「莉姆路」和媽媽「貘莉」目前待在熱帶雨林區的室內區域生活，跟著媽媽的一舉一動。當保育員換好室內活動場水池的水讓馬來貘「貘莉」泡泡澡，「莉姆路」總會踩著輕快的步伐隨著媽媽跳下水，而「貘莉」運動完之後吃起地瓜葉的時候，「莉姆路」也會跟著吃幾口。

至於何時能見到「莉姆路」？動物園透露，保育員已開始試著讓母子倆到戶外活動場探索、減敏，但馬來貘「莉姆路」目前還沒有機會在戶外水池展現牠練習游泳的成果，而是好奇地到處走動嗅聞、輕咬植物。馬來貘寶寶大約2個多月後就會開始慢慢換毛，半年左右就會完全換成黑白毛色，等到「莉姆路」對戶外環境熟悉、能安心地在外活動，就有更多機會看見「貘莉」親子檔。