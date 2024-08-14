台北動物園馬來貘寶寶命名「莉姆路」 撞名日本動漫主角
台北市立動物園的馬來貘「貘莉」今年7月15日平安誕下寶寶，日前在網路上舉辦徵名票選活動，邀請民眾關注國際馬來貘保育，在許多有趣且饒富意義提名中，在今天滿月前夕公布命名票選結果，最終由「莉姆路」出線，沿慣例用媽媽名字的最後一字「莉」，保育員聯想日本知名輕小說、動漫「關於我轉生變成史萊姆這檔事」主角取名，盼能無憂無慮地健康成長。
動物園表示，提名活動有許多民眾發揮創意為小貘提名，例如，結合爸爸媽媽名字的「莉克」；還有網友大玩結合諧音梗「貘」的逗趣提名，像是「Good Morning」的「貘寧、貘鈴」、日語諧音的「貘多」等，在幾番競爭彼此拉票的戰果下，最後則是由4組命名進入決選。
入圍的4組名稱，包括和媽媽貘莉、姊姊貘花豆組成下午茶系列的茉莉花茶「貘茶」、希望小貘每天睡飽的「貘睏霸」、期許小貘優秀平安的「貘範生」，以及保育員依慣例沿用媽媽名字的最後一字「莉」，聯想日本輕小說與漫畫的主角名字而取名「莉姆路」，期許小貘過著無憂無慮的自在生活。投票結果分別為「莉姆路」3547票、「貘茶」3209票、「貘睏霸」1796票、「貘範生」941票。
動物園說，馬來貘「莉姆路」和媽媽「貘莉」目前待在熱帶雨林區的室內區域生活，跟著媽媽的一舉一動。當保育員換好室內活動場水池的水讓馬來貘「貘莉」泡泡澡，「莉姆路」總會踩著輕快的步伐隨著媽媽跳下水，而「貘莉」運動完之後吃起地瓜葉的時候，「莉姆路」也會跟著吃幾口。
至於何時能見到「莉姆路」？動物園透露，保育員已開始試著讓母子倆到戶外活動場探索、減敏，但馬來貘「莉姆路」目前還沒有機會在戶外水池展現牠練習游泳的成果，而是好奇地到處走動嗅聞、輕咬植物。馬來貘寶寶大約2個多月後就會開始慢慢換毛，半年左右就會完全換成黑白毛色，等到「莉姆路」對戶外環境熟悉、能安心地在外活動，就有更多機會看見「貘莉」親子檔。
園長諶亦聰指出，馬來貘是世界自然保育聯盟IUCN紅皮書列為瀕危的物種，同時為動物園建園110周年視覺意象的13焦點物種之一。動物園長期參與國際域外保育計畫，新生小貘的命名活動透過網路話題發酵來引發民眾關注野生動物的契機。
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