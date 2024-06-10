小狗被貨車拖行...旁人狂喊才停 滿身是傷引網友心疼

小狗遭貨車拖行。（取材自微博）

中國河北近日一台大貨車行經公路，車邊卻拖著一隻小黃狗，肉眼可見小狗早已體力不支，看似被貨車拖行，路過的司機見狀提醒貨車司機，小狗才撿回一條命，滿身是傷的模樣實在令人心疼。

根據網友「黑哥爆料」的微博 影片，河北公路上有一輛貨車被拍到「拖狗而行」，從影片中可明顯看出小狗早已體力透支，他後腿幾乎無力奔跑，只能努力用前腳跑動，一邊跑一邊被貨車拖行。

影片指出，所幸路邊汽車行經見狀，車上女子拚命呼喊貨車司機，大貨車才終於停下來，小狗也撿回一條命，小狗幾乎滿身是傷，也有不少血跡遍佈在毛髮上。

一問才知道貨車司機在休息時把小狗放下小便，期間遇到貨主催貨，司機一著急就忘記把狗狗帶回車上，才導致小狗被拖行。

其他人則留言「開著大車也不給自己積點德，不怕報應嗎」、「幸好有這位阿姨攔車，希望有更多的人看到會把車攔下」、「小狗太可憐了」、「看不了這種新聞太難受了」、「氣炸了這是人能幹的出來的事」、「養來看油箱的狗狗不小心掉下來了吧」。

不過也有網友替司機喊冤，認為司機並不是故意的，不需要在留言區評論罵人，留言「司機也不是故意的，詛咒他的人有看內文嗎？」