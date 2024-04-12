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台灣劉銘傳隧道封15年重開放 見頭上葉鼻蝠倒掛盤飛

記者游明煌／基隆即時報導
劉銘傳隧道封14年重開放，驚見台灣葉鼻蝠倒掛待產。(記者游明煌／攝影)
劉銘傳隧道封14年重開放，驚見台灣葉鼻蝠倒掛待產。(記者游明煌／攝影)

台灣基隆市定古蹟劉銘傳隧道封閉14年後，施作光環境及入口意象工程，昨正式開放民眾自由進入參觀，不只有鳥叫聲，還可看到鳥巢，隧道上方更難得可以看到十多隻的「台灣葉鼻蝠」倒掛，在隧道內飛來飛去。基隆鳥會建議建立賞蝙蝠的規範及導覽，避免干擾生態，嚴格禁止燈光照射並盡量遠觀不要在下方停留，要嚴格控管秩序。文化局表示，禁喧嘩、閃光燈及擬總量管制。

劉銘傳隧道是台灣首座鐵路隧道，是目前僅存清領時期興建之鐵路隧道，南口上方題字「曠宇天開」，14年前因風化、內部坍方封閉，市府前年完成整修，去年進行隧道光環境及意象形塑後重新開放。

文化局表示，清法戰爭後，台灣首任巡撫的劉銘傳著手建造鐵路，劉銘傳隧道1888年動工，因獅球嶺山勢高聳，東半部是硬砂岩，土質結構複雜，山壁開鑿不易，隧道全長235公尺，卻分成7段分別以紅磚、觀音山石等不同材質交錯構築，見證了百年前的施工艱辛。

隧道中段有一個「426」的密碼，讓人好奇探秘，因當年定位不準，因南北兩側同時動工，挖到中央時才發現並非平順形成弧形，南北兩端高度相差了約426公分，重新修正後才使兩端正確銜接。

昨天民眾進入參觀有驚喜，不只聽到鳥叫聲，還可看到鳥巢，隧道上方更難得可以看到十多隻的「台灣葉鼻蝠」倒掛，在隧道內飛來飛去。導覽志工陳力儉表示，不要用閃光燈拍攝、不要喧嘩。

基隆鳥會理事長沈錦豐說，嚴格禁止燈光照射並盡量遠觀不要在下方停留，要嚴格控管參訪的人數，可以同時進行比較完整的蝙蝠保育觀念宣導。長期來看，建議市府讓附近社區參與，甚至成為劉銘傳隧道的守護及解說導覽主力，是可以考慮的方向。

文化局文化資產科長郭麗雅說，已禁用閃光燈、喧嘩、撈捕採摘，目前人數還不多，如果人數過多將採總量管制，因生態豐富並提醒注意蛇類。局長江亭玫表示，希望喜歡古蹟的民眾可以來參觀，也一起保護豐富的生態。

文化局表示，每周四到周日上午9點至下午5點開放自由參觀，另免費提供團體導覽但採預約制，有導覽志工講解，可至文化局網站申請。

劉銘傳隧道封14年重開放，驚見台灣葉鼻蝠倒掛待產。(記者游明煌／攝影)
劉銘傳隧道封14年重開放，驚見台灣葉鼻蝠倒掛待產。(記者游明煌／攝影)
劉銘傳隧道封14年重開放，驚見台灣葉鼻蝠倒掛待產。(記者游明煌／攝影)
劉銘傳隧道封14年重開放，驚見台灣葉鼻蝠倒掛待產。(記者游明煌／攝影)
劉銘傳隧道封14年重開放，驚見台灣葉鼻蝠倒掛待產。(記者游明煌／攝影)
劉銘傳隧道封14年重開放，驚見台灣葉鼻蝠倒掛待產。(記者游明煌／攝影)

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