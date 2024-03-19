女單車騎士遭75磅美洲獅攻擊 同伴肉搏撿回一命

西雅圖五名女子2 月中旬結夥騎自行車，其中一人被美洲獅咬住，同行夥伴奮勇與75 磅重猛獅搏鬥，幸運撿回一命。(路透)

國家廣播公司新聞網(NBC News)旗下的西雅圖 國王新聞(KING of Seattle)報導，西雅圖五名女子2月17日結伴騎自行車，其中一人途中被美洲獅(cougar)咬住，同行夥伴奮勇與75磅重山獅搏鬥、最後壓制，將受攻擊者從獅口中救出，撿回一命。

華盛頓魚類和野生動物部廳(Washington Department of Fish and Wildlife)透過聲明說，這一襲擊事件發生在福爾城(Fall City)東北部小徑上，被攻擊的伯傑爾(Keri Bergere)頸部和臉部受傷，在醫院接受治療五天後出院，目前仍在康復中。

魚類和野生動物廳主管奧爾森(Erik Olson)說，出手營救的自行車騎士「英勇」；伯傑爾和同伴比洛塔(Annie Bilotta)、威廉斯 (Tisch Williams)15日前接受媒體採訪，描述一個月前與美洲獅格鬥救朋友的經過。

這三名女子一起騎自行車五年了，參加過比賽。事發當天她們在托庫爾溪(Tokul Creek)自行車道附近騎行約19哩時，一對美洲獅突然跑過來，其中一隻抓住伯傑爾，將她從自行車上拖下。

伯傑爾只記得自己從路上這邊被攔住，最終在另一邊被壓制在地，並聽到女同伴聯手奮戰。

另一隻美洲獅跑進山裡，與伯傑爾同行的四名騎士群起用力將她從獅子的下巴中救出，伯傑爾的臉當時被獅子下巴壓住。

女騎士們拿著棍棒和石頭與發動攻擊的美洲獅肉搏戰。

專家稱，據說美洲獅利用下顎力量非凡，可以每平方吋約 400 磅力道壓碎獵物的頭骨、頸骨和氣管。

比洛塔表示，伯傑爾被咬住時使出渾身力量戳獅子眼睛和鼻子，那隻山獅未屈服；約15分鐘後，山獅力量減弱，伯傑爾得以從獅下顎掙脫。

當時，同行女子們在用自行車將山獅壓住；伯傑爾受傷但還活著。

根據聲明，官員最終射殺了那一隻美洲獅；經檢查發現，這隻山獅並無足以發動挑釁的疾病或異常。另一隻山獅還未被尋獲。

伯傑爾說，如果同伴未回過頭相救，她必死無疑。