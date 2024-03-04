「長壽狗」可以活多久？ 研究揭密影響毛小孩壽命關鍵

（取材自NOW健康）

多老的狗可以稱呼「長壽狗」？什麼樣的狗活得比較久？國際期刊《科學報告》（Scientific Reports）最近1篇動物研究報告顯示，小型且鼻子較長的狗類壽命較長，至於面部扁平、鼻樑較短的品種則死亡風險較高。該項研究係由英國學者麥克米蘭博士（Kirsten McMillan）擔任主持人，他表示，雖然先前的研究已證實性別、臉型和體型皆為影響犬類壽命的因素，卻沒有人研究過三者之間的相互作用，也沒有人探索演化歷程與壽命間的潛在關係。

研究團隊共分析近60萬筆數據，結果發現，犬類的平均壽命為12.5年，而母狗的壽命略長於公狗。整體而言，體型較小、長鼻子的純種母狗壽命較長，中位數為13.3年。至於鬥牛犬或八哥犬等扁平臉品種犬隻，平均壽命為11.2年，較西班牙獵犬等鼻子中等長度的狗死亡風險增加40%。

台灣獸醫師蔡志鴻表示，短吻犬係指具有「頭比較短」、「扁臉」等兩大特徵的犬種，包括，英國鬥牛犬、法國鬥牛犬、巴哥犬、吉娃娃、西施犬、鬆獅犬、北京犬等，均為「短吻犬症候群」高風險族群。

蔡志鴻指出，短吻犬的顱面較短，內部構造異常，鼻孔狹窄、鼻腔彎曲、氣管發育不良、喉頭塌陷，種種缺失，以致上呼吸道容易阻塞，長期下來，將造成慢性缺氧，肺部換氣功能愈來愈差，且增加心臟疾病風險。

蔡志鴻建議飼主，想要購買上述短吻犬種之前應慎重考慮，因為這是人類刻意繁殖的高風險犬種，除了呼吸道結構缺損問題，如果血統純正，免疫系統相對較差，罹癌風險高於一般混種狗。

如真要飼養純種短吻犬，蔡志鴻則建議飼主應該做好「狗狗短命、容易生病」等心理準備，且需先為愛犬準備一筆醫療預備金。另需固定帶至動物醫院接受健康檢查，到了夏天，可得開啟冷氣，避免毛小孩中暑。

此外，研究團隊實際觀察155隻純種狗，發現體型較大的狗壽命較長，而鼻子長度也是關鍵因素。例如，迷你臘腸犬平均壽命為14年，而法國鬥牛犬（短吻犬）平均壽命僅9.8年。再者，純種狗的壽命中位數長於雜交品種，兩者分別為12.7年和12年。

對此，蔡志鴻認為，其結果與臨床觀察截然不同，一般來說，純種狗遺傳性疾病較多，壽命較短，以純種法鬥為例，除有「短吻犬症候群」風險，脊椎容易畸形，且免疫系統較差，罹癌風險較高，其平均壽命遠低於米克斯（一般混種狗）。

NOW健康