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在外遊蕩的貓吃過多少種動物？ 數量驚人「還吃過駱駝」

記者胡玉立／綜合報導
最新發表的研究顯示，自由放養的貓已經吃了2000多種動物，與許多鳥類、哺乳動物等的滅絕有關。(美聯社)
最新發表的研究顯示，自由放養的貓已經吃了2000多種動物，與許多鳥類、哺乳動物等的滅絕有關。(美聯社)

貓，隨著人類出現在世界各地，不管到哪裡，都脫不了肉食動物的習性；牠們跟蹤、猛撲、掠食；而現在，研究人員透過「自然通訊」(Nature Communications)科學期刊揭曉，貓到底吃過多少物種？答案是：自由放養的貓(包括流浪貓在內)迄今已吃了2000多種動物。貓的掠食行為對生態系統影響，已再次引發人們擔憂。

聯邦政府和史密森尼學會(Smithsonian Institution)研究也估計，光是在美國，貓每年殺死的鳥類中位數高達24億隻。考慮到北美鳥類數量驚人下降，自1970年以來已減少了29%，情況確實令人擔憂。

研究作者之一、奧本大學(Auburn University)生態學家萊普奇克(Christopher Lepczyk)說：「貓吃的東西比我們想像的多得多，這項研究很有意義。」

最新發表的研究顯示，自由放養的貓已經吃了2000多種動物，對生態系統影響極大。(...
最新發表的研究顯示，自由放養的貓已經吃了2000多種動物，對生態系統影響極大。(美聯社)

「自然」期刊編輯米欽森(Andrew Mitchinson)寫道，「家貓(Felis catus)是許多人心愛的夥伴，但牠們也是入侵性捕食者，與許多鳥類、哺乳動物和爬行動物的滅絕有關。」

本月發表的這份研究報告指出，貓吃過的2000多種動物中，幾乎一半物種是鳥類，其次是爬行動物和哺乳動物；另外還有數量多到意想不到的昆蟲，包括帝王蝶、粉紅斑天蛾和帝王蜻蜓等。

其他出現在貓的「自助菜單」中令人驚訝的物種還包括：駱駝、牛和綠海龜。但儘管貓的狩獵技術高超，駱駝和牛很可能是被其他動物吃剩後，才會被貓吃到；貓吃掉的海龜，可能是剛孵化出來的小海龜。

包括帝王蝶和綠海龜在內，有近350個物種受到威脅或面臨危險；貓對生態系統的影響，在偏遠島嶼上尤其嚴重，因為那裡的物種往往是在沒有任何哺乳動物捕食者的情況下進化。

萊普奇克表示，他的論文刻意避免提出建議採取任何政策干預措施，但他曾經撰文主張，應視自由放養的貓為入侵物種，對牠們進行「科學管理」，好讓野生動物官員有更多權力來控制牠們，他也主張加強有關寵物飼養和禁止戶外餵食的法律。

自由放養的貓已經吃了2000多種動物，與許多鳥類、哺乳動物等的滅絕有關。(路透)
自由放養的貓已經吃了2000多種動物，與許多鳥類、哺乳動物等的滅絕有關。(路透)

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