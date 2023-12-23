住房危機引發「寵物困境」 收容所滿是大型犬、流浪貓增加

動物保護組織說，由於疫情和房價問題，迫使許多人棄養寵物，造成街頭流浪貓狗大增。(美聯社)

收容所動物數量曾在新冠疫情 期間下降，但2021年起又開始攀升，且領養速度並未跟上步伐；收容所體型較大的犬隻尤其多。許多收容所經營者表示，為紓解狗舍擁擠情況，他們已「處於危機中」。全國資料庫「收容所動物數」估計，2023年全美收容所動物數量增加近25萬隻。

動物收容所「犬滿為患」，有時被歸咎於人類遺棄了他們在疫情封城期間購買的「疫情寵物」；但動物權倡議者和經營者表示，證據顯示，真正問題出在經濟因素，包括寵物照護成本上升和住房缺乏保障等。

全國動物福利組織「比塞爾寵物基金會」(Bissell Pet Foundation)主管阿博姆(Kim Alboum)表示，「當前經濟形勢對許多家庭來說確實面臨挑戰。住房危機下，人們縮小住家規模或搬去與他人同住。對飼養較大型狗的人來說，更是場災難。」

紐約市 北部阿爾斯特郡防止虐待動物協會(SPCA)執行總監卡博納裡(Gina Carbonari)表示，近幾個月來，她注意到 愈來愈多人來索要狗糧。

房地產市場動盪，也讓流浪動物數量增加。當房客搬進更經濟的住房時，常會遇到養寵物限制，較大型狗和鬥牛犬更可能被禁止。卡博納裡說：「飼主被迫思考，我有房子住嗎？我要我的狗一起流浪嗎？」

在俄亥俄州 ，飼主因住房或經濟困難將動物送往克利夫蘭動物保護聯盟(Cleveland Animal Protective League)的數量，今年增加56%，共388隻。由路人好心送進來的流浪貓數量也大幅增加。

「最好的朋友動物協會」(Best Friends Animal Society)執行長卡斯爾(Julie Castle)認為，推動「以領養代替購買」，尤其重要；每年有數十萬隻動物死於收容所，卻仍有數百萬人購買新寵物。卡斯爾說：「歸根究底，我們一直在與飼育場和寵物店競爭。」