我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NHK：美軍魚鷹運輸機墜日本外海 機上8人生死未卜

與孟格一甲子交情 巴菲特：他教我投資哲學

「全球最孤獨大象」馬麗去世 菲律賓考慮把牠製成標本

中央社／尼拉29日專電
有「全球最孤獨大象」之稱的母象馬麗在馬尼拉去世。（影片截圖）
有「全球最孤獨大象」之稱的母象馬麗在馬尼拉去世。（影片截圖）

有「全球最孤獨大象」之稱的母象馬麗昨天在馬尼拉去世。馬麗生前住在馬尼拉動物園，被認為是菲律賓唯一的一頭大象，菲國網友紛紛表達對馬麗去世的悲傷與悼念。

馬麗（Mali）享年49歲。網友Neomar Rayo昨晚在社群平台X發文表示：「11年前，我們參觀馬尼拉動物園時，是我第一次看到大象。但看到馬麗走來走去，你會感受到這頭大象是多麼孤獨，這令我心碎。今天（馬尼拉市長）宣布馬麗過世了。」

另一名網友寫道：「剛聽到馬尼拉動物園的大象馬麗去世消息。這真的令人難過，但同時我也很高興，馬麗終於獲得自由，現在跟家人一起在天堂。安息吧，親愛的馬麗。」

菲律賓新聞社（PNA）報導，馬麗於1974年出生於斯里蘭卡，3歲時被送給時為菲律賓第一夫人伊美黛（Imelda Marcos）。

動物權團體「善待動物組織」（PETA）表示，馬麗從家鄉斯里蘭卡被帶走時，還是哺乳期幼象。牠剛開始學習如何游泳，跟兄弟姐妹玩鬧，還有自己找食物。

十多年來，各界一直呼籲把馬麗送到泰國或其他適合大象生活的國家，讓牠不再在馬尼拉動物園孤單生活。

PETA表示：「由於漠不關心與貪婪，大象馬麗像她近50年的生活一樣，獨自死在馬尼拉動物園的水泥圍欄裡。」

這個動物權團體表示，馬尼拉動物園和馬尼拉市判處馬麗數十年的單獨監禁，這對於雌性大象是一種折磨。「牠們的天性是跟母親和姊妹共同度過一生，相互保護，撫養孩子。」

PETA十年前曾指出，大象在適當環境可活到70歲以上，但以馬尼拉動物園的條件，馬麗很可能面臨早逝命運。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）今天報導，馬尼拉市長拉庫娜（Honey Lacuna）正尋求把馬麗遺體製成標本，未來在博物館展出。

動物園 斯里蘭卡 博物館

上一則

巨蛇闖民宅吃壁虎「飽到爬不上牆慘摔4次」尷尬遁逃

延伸閱讀

民團首赴仁愛暗沙運補有變 菲律賓國安會：他們「盡可能經過」

民團首赴仁愛暗沙運補有變 菲律賓國安會：他們「盡可能經過」
馬來西亞男子開車撞上小象 遭象群五頭大象圍攻踐踏

馬來西亞男子開車撞上小象 遭象群五頭大象圍攻踐踏
動物園把獵豹跟拉拉一起養 不怕被吃掉？長大現況曝光

動物園把獵豹跟拉拉一起養 不怕被吃掉？長大現況曝光
菲律賓總統稱將與習近平會晤 討論緩和南海緊張局勢

菲律賓總統稱將與習近平會晤 討論緩和南海緊張局勢

熱門新聞

示意圖。(ingimage)

2024四個生肖翻身：迎來升職加薪、喜結良緣、好事成雙的好運勢

2023-11-28 00:55
不同星座的人，對常識的重視程度也不同。(取材自ingimage)

12星座「常識人」排行 這星座堅守規範堪稱社會楷模

2023-11-22 20:46

「我才不管」邊疆航空女乘客在飛機走道脫褲尿尿全都錄

2023-11-25 20:22
許多人的感情會因為錢財而消耗掉，《搜狐》點出最容易因為錢而鬧翻的四個星座。示意圖。（ingimage）

4星座最容易為錢鬧翻：天蠍座城府深 這類人缺乏信任感

2023-11-28 19:05
在年底跳槽獲得更大優勢的4星座分別為：獅子座、水瓶座、天秤座、射手座。示意圖。（ingimage）

年底跳槽預備：4星座有優勢 獅子遇新機會、這星座可創業轉行

2023-11-21 19:05
打掃環境示意圖。(ingimage)

什麼血型家裡最乾淨？AB型斷捨離魔人、O型全塞抽屜、這血型從不整理

2023-11-24 19:10

超人氣

更多 >
4星座最容易為錢鬧翻：天蠍座城府深 這類人缺乏信任感

4星座最容易為錢鬧翻：天蠍座城府深 這類人缺乏信任感
流量女星爆假唱 遭酸「對嘴都演不好怎麼演戲」

流量女星爆假唱 遭酸「對嘴都演不好怎麼演戲」
50歲後護骨 5種食物是好幫手

50歲後護骨 5種食物是好幫手
比爾蓋茲也愛高股息 這五檔股票每年讓他笑納4億股息

比爾蓋茲也愛高股息 這五檔股票每年讓他笑納4億股息
亞馬遜生鮮超市滿100減80持續進行 商家撒錢華人瘋狂

亞馬遜生鮮超市滿100減80持續進行 商家撒錢華人瘋狂