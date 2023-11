「全球最孤獨大象」馬麗去世 菲律賓考慮把牠製成標本

有「全球最孤獨大象」之稱的母象馬麗昨天在馬尼拉去世。馬麗生前住在馬尼拉動物園 ,被認為是菲律賓唯一的一頭大象,菲國網友紛紛表達對馬麗去世的悲傷與悼念。

馬麗(Mali)享年49歲。網友Neomar Rayo昨晚在社群平台X發文表示:「11年前,我們參觀馬尼拉動物園時,是我第一次看到大象。但看到馬麗走來走去,你會感受到這頭大象是多麼孤獨,這令我心碎。今天(馬尼拉市長)宣布馬麗過世了。」

Rest in Peace, Mali the Elephant 💔



The world is mourning the death of Mali who spent decades alone at the Manila Zoo 😔🌹 https://t.co/BJWmCAakJA pic.twitter.com/DCb5UaA9pE