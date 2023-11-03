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阿拉斯加雪蟹失蹤？海水升溫害牠餓死

記者張聲肇／綜合報導
阿拉斯加雪蟹近年來大量消失，國家海洋與大氣管理局研究發現，由於海水溫度升高導致雪蟹在遷徙途中因缺乏食物而死亡。(美聯社)
阿拉斯加雪蟹近年來大量消失，國家海洋與大氣管理局研究發現，由於海水溫度升高導致雪蟹在遷徙途中因缺乏食物而死亡。(美聯社)

想一啖阿拉斯加雪蟹(snow crab)的饕客可能有的等了；近年來阿拉斯加周圍海域數十億隻雪蟹神祕失蹤，國家海洋與大氣管理局(NOAA)科學家解出謎底了：海水升溫害牠們餓死。

NOAA科學家的研究報告指出，2021年起調查發現雪蟹大量消失，與白令海東部海水溫度升高有「很大的關聯」。前不久，阿拉斯加漁獵局才連續第二年取消雪蟹捕捉季，禁止捕捉從冰冷的白令海大量消失、所剩無幾的雪蟹。

報告領銜作者、漁業生物學者蘇瓦斯基(Cody Szuwalski)說，「我收到2021年調查資料時，心頭糾結不已。大家都祈禱是資料錯誤，明年螃蟹會回來。到了2022年，大家只好認了，復原之路迢迢。」

專家告訴有線電視新聞網(CNN)說，過度捕撈也不足以解釋為什麼蟹群幾乎完全不見。

蘇瓦斯基說，從文獻紀錄和歷史經驗來看，科學界一直很擔心過度捕撈導致魚源枯竭，白鯨就是其一，好好管理就能解決問題，｢可是氣候變遷本身就是一大問題，影響我們的保育計畫、研究及管理體系。」

研究人員分析2020年起雪蟹大量失蹤的原因，最後歸納為兩點：不是遠走他鄉，就是死亡。

研究團隊綜觀白令海北部、西部靠近俄國一方和更深層的海水，斷定雪蟹一定往適合生存的地方遷移，過程中大量死亡，因為高溫和成年蟹的死亡率息息相關，死亡原因則是餓死。

雪蟹最適合在攝氏2度(華氏35.6度)以下生存，最高能忍受攝氏12度(華氏53.6度)的環境，高溫可能破壞了它們的新陳代謝機能，讓它們需要更多熱量。

研究團隊說，2018年雪蟹需從食物攝取的能量可能比2017年增加了三倍，但白令海溫度上升，打亂了螃蟹的食物供應鏈，牠們找不到東西吃，無法滿足熱量需求。

高溫 氣候變遷 供應鏈

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