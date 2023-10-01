世界最老觀賞魚 加州92歲「魚瑞」二戰前住進水族館 最愛被摸肚

「瑪土撒拉」喜歡被搓背和摸肚。(美聯社)

大部分的魚壽命約在2至20年，加州 斯坦哈特水族館（Steinhart Aquarium）竟有一條據信已高齡92歲至101歲的雌性澳洲 肺魚（Australian lungfish）「瑪土撒拉」（Methuselah），1938年便被帶到美國飼養，當時二戰甚至尚未開打；平時喜歡被摸肚子的牠，是「現存最老觀賞魚！」

綜合《衛報》、《People》等報導，瑪土撒拉長1.2公尺、重達18.1公斤，名字來自《聖經》中最長壽的人，據說在世上活了969年。牠1938年還是小魚時，與其他230條魚一起被從澳洲帶來加州，如今牠已是當時那批魚中唯一在世者，科學家利用新的DNA 技術分析魚鰭樣本，發現牠至少有92歲，比先前推估的84歲多上一截。

瑪土撒拉雖然身形龐大，但性格溫馴，喜歡被搓背和摸肚；不過牠有些挑食，只吃新鮮無花果，拒吃冷凍食物。此外，牠還喜吃藍莓、葡萄、萵苣、蛤蜊、蝦子和蚯蚓。生物學家艾倫（Allan Jan）表示，「牠就像一隻水中的小狗狗，性格溫順、安靜，但當受驚時，會突然變得很有活力。」

研究人員表示，估計古老魚類的年齡通常需侵入性方法，包括檢查耳骨或去除鱗片；而如今透過最新DNA技術從魚鰭上提取少量組織樣本，能避免傷害魚類。澳洲聯邦科學與工業研究中心醫生梅恩（Ben Mayne）表示，「了解魚類年齡，能得知其野外生存和繁殖時間，對於模擬生存能力和繁殖潛力至關重要。」

先前最老的觀賞魚是一隻名為「爺爺」（Granddad）的澳洲肺魚，牠2017年於芝加哥（Chicago）謝德水族館（Shedd aquarium）去世，享年95歲。

澳洲肺魚是世界僅存的6種肺魚之一，被稱為「活化石」，生存記錄可追溯到約4億年前的泥盆紀，比恐龍還古老；其同時有鰓和肺，被視為從魚類過渡到兩棲動物的進化環節，目前屬於「受威脅物種」（Threatened species），禁止從澳洲水域出口至其他國家。

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