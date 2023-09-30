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首趟狗狗私人航班杜拜啟航 單程票價將近1萬美元

編譯徐榆涵／即時報導
私人航空企業K9 Jets於26日進行首趟狗狗私人航班服務，從杜拜飛往倫敦，單程票價為9925美元。（取自K9 Jets Instagram）
私人航空企業K9 Jets於26日進行首趟狗狗私人航班服務，從杜拜飛往倫敦，單程票價為9925美元。（取自K9 Jets Instagram）

私人航空企業K9 Jets於26日進行首趟狗狗私人航班服務，從杜拜飛往倫敦，機票價格為9925美元，其中包含寵物和主人的機位費用。

K9 Jets由伯明罕一對夫妻經營，目前已開通飛往新澤西州洛杉磯、法蘭克福、巴黎和里斯本的航班。

該公司聯合創辦人歌爾德（Adam Golder）表示，「K9 Jets相信寵物家庭成員應該與家人一起舒適、時尚地旅行。我們非常高興能夠在假期間開通這條新航線，如此客人就可以與他們所愛的人（包括寵物）一起慶祝。」

K9 Jets在Instagram上發布了一張照片，歡慶該服務的推出，照片中一名乘客坐在胡桃木桌旁，手裡拿著一杯香檳，臉上掛著幸福笑容，被她的黃金獵犬用鼻子磨蹭臉頰。

對此，環保團體「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）批評這項服務，該團體發言人、湯瑪斯庫克航空（Thomas Cook Airlines）前副機師史密斯（Todd Smith）批評，「身為前飛行員，在我看來，很明顯我們需要放慢生活節奏，為大眾提供真正永續的乾淨交通，而不是繼續擴建污染嚴重的私人飛機機場，以迎合極少數超級富豪的需求，無論是人類還是非人類。」

K9 Jets強調，它不擁有和營運任何飛機，而是一家「公共包機營運商」。該公司表示，其服務並非針對超級富豪，其座位價格與毛小孩的貨運價格相當。強調認真看待對環境的責任，會採取行動，以抵銷營運所造成的碳排放。

新澤西州 洛杉磯 庫克

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