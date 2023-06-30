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被關29年 實驗室黑猩猩首次看到天空 興奮神情讓人心疼

聯合新聞網／即時報導
黑猩猩「香草」第一次看到天空相當興奮。（取材自YouTube）
黑猩猩「香草」第一次看到天空相當興奮。（取材自YouTube）

人類每天醒來就能看到天空，但對一些動物來說卻是一種奢求。根據紐約郵報報導，美國一隻黑猩猩「香草」（Vanilla），從一出生就被關在實驗室裡，等了29年終於第一次踏出戶外看見陽光，露出開心的表情讓許多人看了心疼。

黑猩猩「香草」剛來到這世界上就被關進「靈長類動物實驗醫學和外科實驗室」 (Laboratory for Experimental Medicine and Surgery in Primates,LEMSIP) ，自此待在籠子內開始與世隔絕的生活。不過「香草」所處環境相當糟糕，美國農業部要求升級籠子，但實驗室因為不想多花錢於是作罷，最後實驗室被強制關閉，上百隻黑猩猩面臨被重新安置的命運。

報導指出，「香草」和牠的手足後續被送往加州的野生動物轉運站，「香草」和另外5隻黑猩猩待在約車庫大小的空間，雖然動物同樣被迫關在圍欄內，但環境至少比LEMSIP好了一些，「沒有任何實驗，也沒有黑猩猩得被針扎」。該野生動物轉運站最終於2019年關閉，救援人員們再度幫「香草」尋覓下一個落腳處。

時間來到2022年7月，「香草」搬到佛州的皮爾斯堡（Fort Pierce）黑猩猩保護區。園方決定讓「香草」親自走到戶外，這紀念性的一幕也被拍了下來。從「Save the Chimps」發布的影片可以看到，「香草」待在門邊似乎有點緊張，隨後在其他黑猩猩伸手迎接才鼓起勇氣跳了下來，同時仰頭看著29年來未曾見過的天空，露出又驚又喜的神情。這段畫面不斷被轉發，令不少網友看了相當心疼。

加州 醫學 佛州

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