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外星生物？海灘沖上4隻「橘色果凍異形」比輪胎還大

聯合新聞網／即時報導
一名男子在海灘散步時，看到遠方出現奇怪的果凍狀物品，近看發現居然是大小比小客車輪胎還大的超巨水母，嚇得他以為是外星生物連忙拍照PO上網，驚悚照片在網路上瘋傳。 (取材自臉書)
一名男子在海灘散步時，看到遠方出現奇怪的果凍狀物品，近看發現居然是大小比小客車輪胎還大的超巨水母，嚇得他以為是外星生物連忙拍照PO上網，驚悚照片在網路上瘋傳。 (取材自臉書)

大自然無奇不有。一名男子在海灘散步時，看到遠方出現奇怪的果凍狀物品，近看發現居然是大小比小客車輪胎還大的超巨水母，嚇得他以為是外星生物連忙拍照PO上網，驚悚照片在網路上瘋傳。

綜合媒體報導，英國蘇格蘭一名男子特雷梅恩(Tate Tremayne)日前在海灘散步，看到遠方有奇怪的橘色果凍半透明生物便走過去一探究竟，沒想到竟是4隻體積比小客車輪胎還要大的超巨水母(Jellyfish)，嚇得他以為是外星生物，連忙拿出手機拍下照片並上傳到社群網站上。

從特雷梅恩拍攝的照片可以看到，比車子輪胎還大的水母全身橘色，頭部呈現半透明果凍狀，觸鬚的部分比起一般水母細細的觸鬚大上許多。特雷梅恩表示，當時看到這些超巨大水母簡直嚇壞了，還好是在海灘上散步看到的，如果在海裡潛水或游泳看到應該直接崩潰，但這到底是什麼品種的水母他也不清楚，只覺得像是外星異形。

英國野生生物信託組織(Wildlife Trusts)指出，這個比車子輪胎大的水母品種是「桶水母(Barrel jellyfish)」，是英國沿海附近棲息最巨大的水母品種，最重可以達35公斤。組織人員表示，目前春末夏初的這段時間是桶水母大量出現的時候，如果民眾看到有大量桶水母沖上岸也不要太擔心，但不建議觸碰這些水母，儘管他們對人體沒有什麼危害，但死後還是會螫人，務必要小心。

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