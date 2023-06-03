紐約小村天鵝失蹤 天鵝媽媽「被吃下肚」 寶寶逃一劫

紐約上州一頭知名母鵝「菲伊」和四隻鵝寶寶上周被竊，「菲伊」被宰殺吃掉，四頭小鵝則被救回；三名涉案青少年已被捕。(美聯社)

警方說，紐約上州 曼利烏斯村(village of Manlius)一個公有池塘裡的母天鵝「菲伊」(Faye)和四隻天鵝寶寶上周末被三名青少年偷走，天鵝媽媽被宰殺吃掉，天鵝寶寶獲救；涉案三名青少年被捕。

曼利烏斯村警長哈特(Ken Hatter)說，三名青少年分別16、17、18歲，被控盜竊，以及涉及天鵝午睡的刑事惡作劇。

菲伊和她的伴侶「曼尼」(Manny)都是疣鼻天鵝(mute swan)，原產地並非北美，早期被視為觀賞物種而進口來美，外觀美麗深受喜愛，但野生動物官員認為這些天鵝是入侵物種。

在某些州，狩獵天鵝合法，在紐約州 並不合法。

位於雪城東南方的曼利烏斯村以擁有天鵝著稱，網站上有天鵝徽章，帽子、T恤也印製天鵝圖樣。沃勒爾說，天鵝在村裡已超過100年，是村裡的一員。

十幾年來，菲伊和曼尼在村裡的池塘裡游來游去，每年春天孵化出小天鵝；這對天鵝是2010年由自稱「天鵝大師」的生物學家比恩(Michael Bean)所捐贈。

警方說，菲伊和今年出生的小鵝寶寶上月27日失蹤；哈特指出，發出協尋通知後，一位居民在緊鄰薩利納的一家商店裡發現兩隻小天鵝，打電話通知當局。

警方稱，在那一家店工作的一名嬚犯承認與另兩名青少年共同犯罪；另兩隻天鵝是在第一名嫌犯位於雪城的住家發現。

哈特說，再過幾個星期天鵝寶寶足夠成熟、可以自己照顧自己時將被放回原來的池塘。鵝媽媽被嫌犯帶到其中一人的阿姨家烹煮。

警方說，16歲、17歲的嫌犯因為未成年，已被釋放回家。