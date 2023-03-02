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動物園黑猩猩會「挑食」 不吃還會把食物排成圖案

記者潘才鉉／台北1日電
年輕的黑猩猩有可能玩心更重，容易觀察到牠們利用身邊可以取得的素材當作玩具。（圖：北市動物園提供）
年輕的黑猩猩有可能玩心更重，容易觀察到牠們利用身邊可以取得的素材當作玩具。（圖：北市動物園提供）

台北市立動物園非洲動物區的黑猩猩「娃智」愛挑食，動物園表示，人為照養的動物們挑食在所難免，遇到不愛吃的，通常會拒絕取食或是吃很少，「娃智」還聰明得把不愛吃的食材排列成一個「圓形魔法陣」，讓保育員好氣又好笑。

動物園表示，黑猩猩「娃智」目前7歲又9個月大，相當於人類青少年的階段。負責照顧靈長類動物的保育員，發現園區內的黑猩猩和金剛猩猩都會將不愛吃的食物拿來擺盤，尤其像「娃智」這樣年輕的個體有可能玩心更重，還會利用身邊可以取得的素材，擺出一個又一個的圓圈陣型。

黑猩猩「娃智」把不愛吃的食材排列成一個「圓形魔法陣」。（圖：北市動物園提供）
黑猩猩「娃智」把不愛吃的食材排列成一個「圓形魔法陣」。（圖：北市動物園提供）

動物園表示，黑猩猩是雜食性動物，主食以素食為主，牠們喜歡口感脆脆的高麗菜、空心菜，常常被人類列為黑名單的苦瓜、青椒、茄子，也都是黑猩猩的心頭好，甚至會為了搶茄子吵架；但相比口感比較澀、太硬，或是帶有小絨毛的菜就不那麼喜歡了，於是「娃智」竟把大家經常剩下來的紅鳳菜、菠菜、茼萵和南瓜等食材，拿來玩耍或當作巢材。

動物園表示，藉由黑猩猩擺盤的行為，保育員可以推論出不同群體及個體對食物的喜好，是透過動物行為了解牠們心思的好機會，同時也讚嘆黑猩猩們的「藝術天分」，遊客來動物園的時候，也可以多觀察黑猩猩們的行為，找找有趣的發現。

動物園

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