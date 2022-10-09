我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

成龍女兒吳卓林遭目擊排隊領免費食物「穿得像流浪漢」

金山人氣商場 劫車未遂開槍掃射 民眾驚：真是瘋了

帶霸氣「棕毛藍眼狼王」旅行嚇壞路人 她公布認證血統

聯合新聞網／ 綜合報導
長的像狼的棕色哈士奇Quoi。（取材自Instagram／@huskyquoi）
長的像狼的棕色哈士奇Quoi。（取材自Instagram／@huskyquoi）

哈士奇長相酷似狼，但因被馴化以及呆萌的個性，還是能讓人一眼就辨認兩者差異。但這隻外型奇特的哈士奇無論身形和眼神都跟狼非常相像，常常遭到路人懷疑。

愛達荷州一名飼主養了一隻名叫Quoi的哈士奇，Quoi的外貌跟一般哈士奇差異頗大，擁有一身像棕熊一樣的深棕色毛髮，胸部有一撮白毛，配上湛藍銳利的眼睛，若擺出逞兇鬥狠的表情，任誰都會覺得像一隻貨真價實的狼王。

不過Quoi可是經過美國犬業俱樂部（AKC）認證，是一隻純種的哈士奇，飼主從2020年為牠建立Instagram粉絲帳號，至今已有將近15萬粉絲。Instagram上可見Quoi各種豐富的表情，雖然有時看起來威風凜凜，但也有流露憨傻賣萌的模樣。

牠兩年前陪伴愛旅遊的主人走過美國48個城市，尋找適合定居的地方。途中遇過不少人都對Quoi的身分感到好奇。長的像狼的Quoi畢竟還是一隻哈士奇，個性溫柔穩重，飼主表示她原本想領養年長的狗狗，但因居無定所，需要帶著狗旅行，所以履遭收容所拒絕；後來領養了還是幼犬的Quoi，雖然牠並非一開始心目中想飼養的類型，但現在正是她需要的狗狗。

愛達荷州

上一則

Android無法「偷看Line訊息」 網曝1款手機可開掛預覽

下一則

保護家人戰鬥力瞬飆 「地方爸爸」爆氣狠搧黑熊一巴掌

延伸閱讀

頭像緊貼神秘男 16歲李嫣戀愛了？

頭像緊貼神秘男 16歲李嫣戀愛了？
真的是好狗命 她出錢讓哈士奇坐轎子上山 網友熱議

真的是好狗命 她出錢讓哈士奇坐轎子上山 網友熱議
洪水危險區設收容所 無證客帳篷淹水 紐約市府挨轟

洪水危險區設收容所 無證客帳篷淹水 紐約市府挨轟
NBA／衛少清空Instagram內容 引發外界新一波交易揣測

NBA／衛少清空Instagram內容 引發外界新一波交易揣測

熱門新聞

蘋果手機雖然保值度佳，但這次的平價版iPhone 14跌幅最慘。（歐新社）

蘋果平價iPhone 14掉價比舊款多2倍 這款二手價最保值

2022-10-02 22:28
亞特蘭提斯決定做24小時直播，爸媽也都非常支持。（取材自Instagram）

Pornhub成人片演員決定24小時直播 媽緊盯全程還寄衣服

2022-10-04 02:00
小甜甜布蘭妮海邊全裸。(取材自Instagram)

不顧後面遊客 小甜甜布蘭妮「海邊全裸」135萬人按讚

2022-10-08 01:12
庫克日前在拿坡里費德里克二世大學的畢業典禮上告訴畢業生，蘋果重視的員工特質有四項。（美聯社）

聰明的人何其多 庫克說蘋果徵才是找有這4項特質的人

2022-10-02 23:37
鬣狗最終不敵獅群陣亡。（取材自reddit）

鬣狗遭獅群圍攻 竟「掏肛」吃掉自己腸子 敵人看傻眼

2022-10-07 03:27
加州當地過往中國農曆新年的街景。（取材自中新網）

加州將中國農曆新年定為法定節假日 可休假8小時

2022-10-01 22:48

超人氣

更多 >
爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅

爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅
克里米亞大橋爆炸 恐激怒普亭惡化戰爭

克里米亞大橋爆炸 恐激怒普亭惡化戰爭
拜登「核戰世界末日說」震驚全球 幕僚忙滅火

拜登「核戰世界末日說」震驚全球 幕僚忙滅火
佛奇：冬天恐有新冠病毒新變異株 可能更易傳播

佛奇：冬天恐有新冠病毒新變異株 可能更易傳播
「Ho You Fat」特殊姓氏暴紅 竟是源自中國赴南美移民

「Ho You Fat」特殊姓氏暴紅 竟是源自中國赴南美移民