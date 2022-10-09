帶霸氣「棕毛藍眼狼王」旅行嚇壞路人 她公布認證血統

長的像狼的棕色哈士奇Quoi。（取材自Instagram／@huskyquoi）

哈士奇長相酷似狼，但因被馴化以及呆萌的個性，還是能讓人一眼就辨認兩者差異。但這隻外型奇特的哈士奇無論身形和眼神都跟狼非常相像，常常遭到路人懷疑。

愛達荷州 一名飼主養了一隻名叫Quoi的哈士奇，Quoi的外貌跟一般哈士奇差異頗大，擁有一身像棕熊一樣的深棕色毛髮，胸部有一撮白毛，配上湛藍銳利的眼睛，若擺出逞兇鬥狠的表情，任誰都會覺得像一隻貨真價實的狼王。

不過Quoi可是經過美國犬業俱樂部（AKC）認證，是一隻純種的哈士奇，飼主從2020年為牠建立Instagram粉絲帳號，至今已有將近15萬粉絲。Instagram上可見Quoi各種豐富的表情，雖然有時看起來威風凜凜，但也有流露憨傻賣萌的模樣。

牠兩年前陪伴愛旅遊的主人走過美國48個城市，尋找適合定居的地方。途中遇過不少人都對Quoi的身分感到好奇。長的像狼的Quoi畢竟還是一隻哈士奇，個性溫柔穩重，飼主表示她原本想領養年長的狗狗，但因居無定所，需要帶著狗旅行，所以履遭收容所拒絕；後來領養了還是幼犬的Quoi，雖然牠並非一開始心目中想飼養的類型，但現在正是她需要的狗狗。