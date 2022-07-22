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公蜜蜂受不了熱浪「爆炸性射精」 陰莖被擠出體外慘死

聯合新聞網／ 綜合報導
極端氣候導致雄性蜜蜂熱死。圖為蜜蜂示意圖，非當事蜜蜂。 (圖／Ingimage)
極端氣候導致雄性蜜蜂熱死。圖為蜜蜂示意圖，非當事蜜蜂。 (圖／Ingimage)

連日熱浪讓不少人直呼受不了，如此極端的氣候也為大自然生物帶來浩劫。生物學家發現在近日連續高達攝氏40度的高溫下，許多蜜蜂在劫難逃，雄性蜜蜂因為太過炎熱導致壓力暴增，在烈日下「抽搐射精」，最後陰莖被擠出體外精盡蜂亡。

根據自然國際報(Nature World News)報導，英國最近飽受極端氣候所苦，已經連續好幾天出現高達攝氏40度的高溫，許多民眾苦不堪言，更有不少人熱到送醫。如此高溫氣候也讓不少生物面臨死亡危機，英國生物學家觀察到當地的雄性蜜蜂因為受不了高溫，有半數會在6小時內倒地死亡。

這些因熱衰竭死亡的蜜蜂死狀相當悽慘，因為牠們在高溫下承受過大壓力，身體不斷抽搐無法飛行，最後紛紛掉落地面，身體出現「爆炸性射精」的狀況，最後會因為內陰莖從腹部強制擠出，最終休克死亡，比較脆弱的雄性蜜蜂個體甚至會在2到3個小時內「射精暴斃」。

英屬哥倫比亞大學麥克菲博士(Alison McAfee)發表一份報告表示，至今他們仍未發現雄性蜜蜂為何會因為高溫壓力過大而射精死亡，但雄蜂在射精後腹部會被掏空，因此牠們會因為這樣射精死亡，這也是為什麼雄蜂在交配後經常會立刻死去的原因，但如今的高溫狀況使得雄蜂死去的時間變短、數量也大為縮減。

儘管在蜜蜂的生態中，主要負責產出蜂蜜的都是雌性工蜂，但雄蜂對於蜜蜂傳宗接代上有非常重要的影響力，若雄蜂因為連日高溫死去過多，將會嚴重衝擊到蜜蜂生態。而蜜蜂數量縮減將會對全球造成相當嚴重的危機，目前全球的蜜蜂數量只剩下二戰時期的一半左右，許多農作物若無蜜蜂授粉則會出現糧食短缺危機，將嚴重衝擊人類社會，因此確保蜂群保育是相當重要的一件事。

高溫 英國 哥倫比亞大學

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