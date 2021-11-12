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貓在超薄液晶電視上「走鋼索」散步 飼主：有時會卡住

聯合新聞網 / 綜合報導
貓咪亞瑟很喜歡在狹窄的液晶電視上走動。(取材自推特)
貓咪亞瑟很喜歡在狹窄的液晶電視上走動。(取材自推特)

貓咪的敏捷度和平衡感相當超群，有隻貓把超薄液晶電視當作散步步道，像走鋼索一樣成功橫越，優雅卓越的姿態吸引75萬人次觀看。

日本一名飼主拍下6個月大曼赤肯貓「亞瑟」橫越電視頂部的影片，液晶電視的寬度相當薄只有幾公分，亞瑟小心翼翼地踩上電視，謹慎確認腳踏的位置，搖晃尾巴幫助平衡，朝著電視的另一端走去。過程中輕薄的電視稍微搖晃，牠看起來有點緊張，眼睛還眨了一下，約30秒後抵達終點，隨後好奇的盯著鏡頭許久。

飼主表示，夫妻倆很愛玩電玩，客廳裡擺了兩台電視，亞瑟可能對遊戲畫面中會動的角色感興趣，所以才會開始爬上電視走路。

亞瑟非常喜歡在液晶電視上走動，一週要走上好幾回，讓飼主不禁感嘆：「那裡不是散步步道阿…」。他把影片放上推特，沒想到獲得網友巨大迴響，他說以為這是貓咪的日常，居然成為熱門話題。

飼主說，亞瑟平常會從籠子出發，跳上電視頂端開始走，連過兩台電視，抵達終點後再掉頭走回去。牠偶爾會「U轉」失敗而卡在電視上，或是一隻腳失足打滑，但最終都能自己平安從電視上下來，也沒發生過電視倒下砸毀的情形。

曼赤肯貓亞瑟。(取材自推特)
曼赤肯貓亞瑟。(取材自推特)

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