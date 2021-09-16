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「萬恩貓」最好鬥？芬蘭研究 土耳其人不服

中央社／安卡拉16日電
土耳其東部萬恩省「萬恩貓研究中心」飼養的一隻萬恩貓。此一土耳其特有貓品種以純白色毛和兩眼不同顏色著稱於世。(中央社)
土耳其東部萬恩省「萬恩貓研究中心」飼養的一隻萬恩貓。此一土耳其特有貓品種以純白色毛和兩眼不同顏色著稱於世。(中央社)

芬蘭的研究認為，土耳其特有貓品種萬恩貓「最好鬥而且彼此不太社交」。土耳其萬恩貓專家解釋，這種貓「往往不願意跟他人共享飼主」，但是「聰明、溫馴又愛玩」。

芬蘭赫爾辛基大學（University of Helsinki）針對26個不同品種、共4300多隻貓的性格和行為進行研究後認為，萬恩貓（Van cat）「對人類具高度攻擊性，卻不太跟其他喵星人社交」。

如此評價讓土耳其人很不服氣。土東萬恩省百年大學（Yuzuncu Yil University）萬恩貓研究中心（Van Cat Research Center）主任卡雅（Abdullah Kaya）就認為，上述研究資料不足。

他告訴伊赫拉斯通訊社（Ihlas News Agency）：「如果是綜合研究的結果，我當然會予以尊重，但此一研究並非如此。對萬恩貓的性格沒有適當了解就說牠是最具攻擊性品種，這並不正確。」

過去20年都在研究萬恩貓的卡雅指出，萬恩貓和飼主「感情深厚」，而且「往往不願意跟他人共享飼主」。

他說：「碰到全然陌生人的時候，牠們一開始會無法和對方建立關係，但光是這樣就說牠是最具攻擊性的貓品種有失公允。性好獨立是真的，但牠們也有其他特點。不像其他貓品種，牠們不喜歡整天都在休息，很愛玩、聰明而且溫馴。」

過去25年在收容所照顧喵星人的貝耶爾（Mehmet Atar Bayır）認為，芬蘭的研究和他自己的長期觀察天差地遠。

「每日晨報」（Daily Sabah）報導，貝耶爾生涯已經照顧過約6000隻萬恩貓，他用「溫順」形容這種貓。

貝耶爾說：「牠們看重『家庭』關係，一開始可能會對其他人保持距離。但是一旦感受到陌生人身上的正能量，牠們就會改變態度，變得友好。」

過去50年養過好幾代萬恩貓的塔爾詹（Fethi Tarcan）則說，這種貓「更像小孩」，溫順、聰明，喜歡跟人親近。

不過他坦承，一年一度的萬恩貓選美比賽「單調乏味」，凸顯出這種貓的確不太喜歡社交，彼此之間很難擦出火花。

萬恩貓產自土東萬恩省，以特有的純白色毛和兩眼不同顏色（即所謂「異色瞳」）著稱於世。

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