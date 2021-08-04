我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／美國棒球2轟擺平多明尼加 再1勝就有金牌戰

勇士續約 2.15億元頂薪大合約 柯瑞簽了

皇帝企鵝棲息地快消失 美籲列入「瀕危物種法」保護

編譯張君堯／即時報導
美國聯邦野生動物官員3日表示，氣候變遷正在威脅皇帝企鵝，牠們的大部分棲息地已經消失，並同時宣布將訴求根據《瀕臨危險物種法》來保護動物們。(美聯社)
美國聯邦野生動物官員3日表示，氣候變遷正在威脅皇帝企鵝，牠們的大部分棲息地已經消失，並同時宣布將訴求根據《瀕臨危險物種法》來保護動物們。(美聯社)

美國魚類與野生動物管理局官員3日表示，氣候變遷正在威脅皇帝企鵝，牠們的大部分棲息地已經消失，並同時宣布將訴求根據《瀕臨危險物種法》（Endangered Species Act）來保護動物們。

企鵝一年中大部分時間都生活在南極海冰上，由於人類使用化石燃料釋放的吸熱氣體，這些海冰正在消失或破裂，企鵝需要冰來繁殖、養育幼雛和躲避捕食者。美國魚類和野生動物管理局首席副主任威廉斯（Martha Williams）在一份聲明中說「今天和未來幾十年的決策者做出的決定將決定皇帝企鵝的命運」。

如果被列為受威脅鳥類，皇帝企鵝將加入聯邦政府認為受氣候變化威脅的幾十種物種，包括北極熊、2種海豹和20種珊瑚。儘管美國境內未出現任何皇帝企鵝，但根據《瀕危物種法》列入名單，意味著聯邦機構必須盡量減少美國在其棲息地的活動（例如捕魚）、以及對它們的傷害。

該提案是根據獨立發表在《全球變化生物學》雜誌上的科學研究得出。該研究發現，如果考慮到世界當前的能源趨勢和政策，海冰繼續以氣候模型預測的速度消失，那麼到 2100 年80% 以上的皇帝企鵝群將滅絕。但科學家們強調「不一定是這樣」。他們發現如果世界根據巴黎氣候協議採取迅速而激烈的行動來減少溫室氣體排放，將留下足夠的海冰給皇帝企鵝。

該研究的主要作者、伍茲霍爾海洋研究所的海鳥生態學家杰諾夫里耶（Stephanie Jenouvrier）說「我們需要現在就採取行動，以免為時已晚，不僅僅是企鵝，也是為了我們和我們的孩子」。

國際自然保護聯盟瀕危物種红色名單目前將皇帝企鵝歸類為「近危」、數量正不斷減少。環保人士表示，他們希望將企鵝列入名單會增加魚類和野生動物管理局的壓力，讓它們在就是否應受予聯邦許可提供意見時考慮化石燃料對受威脅物種的影響。

美國 氣候變遷 威廉

上一則

8月4日星座運勢 處女時來運轉 雙魚運勢很好

下一則

換2支iPhone都跳「這警告」 果粉震驚直呼：抽到機王

延伸閱讀

數百條沿海鯊魚躲「劇毒赤潮」現蹤佛羅里達運河

數百條沿海鯊魚躲「劇毒赤潮」現蹤佛羅里達運河
華府將推生態保護車牌 展創意還能幫助野生動物

華府將推生態保護車牌 展創意還能幫助野生動物
抗擊仇亞 五大湖生態殺手亞洲鯉魚改名入侵鯉魚

抗擊仇亞 五大湖生態殺手亞洲鯉魚改名入侵鯉魚
抗擊仇恨亞裔 五大湖生態殺手「亞洲鯉魚」悄悄改名

抗擊仇恨亞裔 五大湖生態殺手「亞洲鯉魚」悄悄改名

熱門新聞

米飯好不好吃，煮的方法也是一大關鍵。 （示意圖／取材自ingimage）

影／交代女友煮飯「三杯水一杯米」 他打開鍋蓋快暈倒

2021-07-31 03:02
墨西哥警車被拍到員警拿來車震用。示意圖，非新聞當事人。（取材自Ingimage）

墨西哥員警在警車內「女上男下」激戰全都錄…這下慘了

2021-07-31 21:11
裸體男女渡輪派對行經餐廳外的河。（取材自推特）

夫妻岸邊吃浪漫大餐 驚見載滿「裸體男女」渡輪

2021-07-27 17:20
一對混血夫婦生下膚色截然不同的雙胞胎。（取材自Instagram）

百萬分之一機率 她生下「一黑一白」雙胞胎 合照好可愛

2021-08-02 04:23
美國一名女子5月中在黃石公園近距離拍攝灰熊，差點遭到灰熊攻擊。(影片截圖)

伊州女近距離拍攝灰熊媽媽 「這原因」遭黃石公園控告

2021-07-31 03:23
男子45年前沒搭上失事班機卻沒通知家人，家人都以為他當時喪命。（印度時報影片截圖）

以為他45年前墜機身亡 奇蹟「活著」與家人團聚

2021-07-29 01:22

超人氣

更多 >
妓女衣著暴露手持保險套 布魯克林地鐵攬客 華人震驚

妓女衣著暴露手持保險套 布魯克林地鐵攬客 華人震驚
1張圖／東奧獎牌榜 中國累積32金 美國24金

1張圖／東奧獎牌榜 中國累積32金 美國24金
五角大廈外爆槍戰 槍手斃命 1警殉職

五角大廈外爆槍戰 槍手斃命 1警殉職
少年得志大不幸？「哈利波特」丹尼爾：讓大家失望了

少年得志大不幸？「哈利波特」丹尼爾：讓大家失望了
路透：中國悄悄發布國貨採購指引 恐違美中首階段貿協

路透：中國悄悄發布國貨採購指引 恐違美中首階段貿協