皇帝企鵝棲息地快消失 美籲列入「瀕危物種法」保護

美國聯邦野生動物官員3日表示，氣候變遷正在威脅皇帝企鵝，牠們的大部分棲息地已經消失，並同時宣布將訴求根據《瀕臨危險物種法》來保護動物們。(美聯社)

美國 魚類與野生動物管理局官員3日表示，氣候變遷 正在威脅皇帝企鵝，牠們的大部分棲息地已經消失，並同時宣布將訴求根據《瀕臨危險物種法》（Endangered Species Act）來保護動物們。

企鵝一年中大部分時間都生活在南極海冰上，由於人類使用化石燃料釋放的吸熱氣體，這些海冰正在消失或破裂，企鵝需要冰來繁殖、養育幼雛和躲避捕食者。美國魚類和野生動物管理局首席副主任威廉 斯（Martha Williams）在一份聲明中說「今天和未來幾十年的決策者做出的決定將決定皇帝企鵝的命運」。

如果被列為受威脅鳥類，皇帝企鵝將加入聯邦政府認為受氣候變化威脅的幾十種物種，包括北極熊、2種海豹和20種珊瑚。儘管美國境內未出現任何皇帝企鵝，但根據《瀕危物種法》列入名單，意味著聯邦機構必須盡量減少美國在其棲息地的活動（例如捕魚）、以及對它們的傷害。

該提案是根據獨立發表在《全球變化生物學》雜誌上的科學研究得出。該研究發現，如果考慮到世界當前的能源趨勢和政策，海冰繼續以氣候模型預測的速度消失，那麼到 2100 年80% 以上的皇帝企鵝群將滅絕。但科學家們強調「不一定是這樣」。他們發現如果世界根據巴黎氣候協議採取迅速而激烈的行動來減少溫室氣體排放，將留下足夠的海冰給皇帝企鵝。

該研究的主要作者、伍茲霍爾海洋研究所的海鳥生態學家杰諾夫里耶（Stephanie Jenouvrier）說「我們需要現在就採取行動，以免為時已晚，不僅僅是企鵝，也是為了我們和我們的孩子」。

國際自然保護聯盟瀕危物種红色名單目前將皇帝企鵝歸類為「近危」、數量正不斷減少。環保人士表示，他們希望將企鵝列入名單會增加魚類和野生動物管理局的壓力，讓它們在就是否應受予聯邦許可提供意見時考慮化石燃料對受威脅物種的影響。