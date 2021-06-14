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圖輯／棕黑臉搭靈動眼 北京狗「山葵」西敏犬展奪優勝

中央社／紐約13日電
歷史已有145年的西敏犬展13日在紐約州泰瑞鎮舉行。圖為今年「全場總冠軍」為一隻名叫「山葵（Wasabi）」的北京狗，牠與主人來自賓州東柏林。(Getty Images)
歷史已有145年的西敏犬展13日在紐約州泰瑞鎮舉行。圖為今年「全場總冠軍」為一隻名叫「山葵（Wasabi）」的北京狗，牠與主人來自賓州東柏林。(Getty Images)

一隻名為「山葵」（Wasabi）的北京狗今天靠著牠棕黑色的臉蛋與充滿靈性的雙眼擊敗群雄，在紐約州泰瑞鎮西敏犬展勇奪「全場總冠軍」（Best In Show, BIS）頭銜。

歷史已有145年的西敏犬展13日在紐約州泰瑞鎮舉行。圖為今年「全場總冠軍」為一隻...
歷史已有145年的西敏犬展13日在紐約州泰瑞鎮舉行。圖為今年「全場總冠軍」為一隻名叫「山葵（Wasabi）」的北京狗，牠與主人來自賓州東柏林。(Getty Images)

歷史已有145年的西敏犬展13日在紐約州泰瑞鎮舉行。圖為今年「全場總冠軍」為一隻...
歷史已有145年的西敏犬展13日在紐約州泰瑞鎮舉行。圖為今年「全場總冠軍」為一隻名叫「山葵（Wasabi）」的北京狗，牠與主人來自賓州東柏林。(路透)

另一隻名為「波本」（Bourbon）的惠比特犬則摘下第2名獎項最優勝次席犬。歷史已有145年的西敏犬展（Westminster Kennel Club Dog Show）今年首度在曼哈頓以外的地點舉行。

路透與CNN報導，由於新冠病毒（COVID-19）疫情，主辦單位將比賽地點由以往的麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）改至泰瑞鎮（Tarrytown）哈德遜河 （Hudson River）旁的林德赫斯莊園（Lyndhurst Mansion），時間亦從2月延後，以便能在戶外舉行。

歷史已有145年的西敏犬展今年因為疫情關係從2月延後至6月13日在紐約州泰瑞鎮的...
歷史已有145年的西敏犬展今年因為疫情關係從2月延後至6月13日在紐約州泰瑞鎮的林德赫斯莊園舉行。(路透)

闖進決賽的還包括法國鬥牛犬「馬修」（Matthew）以及英國古代牧羊犬「康諾爾」（Connor），另外還有西高地白㹴犬「男孩」（Boy）、德國短毛獵犬「賈德」（Jade），以及薩摩耶犬「射腳」（Striker）。

來自洛杉磯的主人與她的德國短毛獵犬「賈德」（Jade）。(路透)
來自洛杉磯的主人與她的德國短毛獵犬「賈德」（Jade）。(路透)

歷史已有145年的西敏犬展13日在紐約州泰瑞鎮舉行。圖為來自加拿大的參賽者蘿拉‧...
歷史已有145年的西敏犬展13日在紐約州泰瑞鎮舉行。圖為來自加拿大的參賽者蘿拉‧金與她的薩摩耶犬「射腳」（Striker）。(路透)

這場自1877年以來的年度賽事，是美國歷史最悠久、最受歡迎的比賽之一，超過200種的純種狗能夠參賽，由評審決定最符合犬種標準的優勝者。

「山葵」與「波本」分別在2019及2020年擊敗了上千隻的對手，贏得美國養犬俱樂部全國錦標賽「全場總冠軍」。

歷史已有145年的西敏犬展13日在紐約州泰瑞鎮舉行。圖為參賽的紐波利頓犬與他的飼...
歷史已有145年的西敏犬展13日在紐約州泰瑞鎮舉行。圖為參賽的紐波利頓犬與他的飼主正在參加體育組競賽。(路透)

歷史已有145年的西敏犬展13日在紐約州泰瑞鎮舉行。圖為三隻迷你雪納瑞參加品種組...
歷史已有145年的西敏犬展13日在紐約州泰瑞鎮舉行。圖為三隻迷你雪納瑞參加品種組競賽，中間那一隻名為「洛基（Rocky）」的迷你雪納瑞的飼主是前美國職棒球星貝瑞邦茲。(路透)

一隻參加工作組競賽的可蒙犬「阿提森(Attison)」。(路透)
一隻參加工作組競賽的可蒙犬「阿提森(Attison)」。(路透)

一隻參加工作組比賽的安那托利亞牧羊犬與牠的飼主。(路透)
一隻參加工作組比賽的安那托利亞牧羊犬與牠的飼主。(路透)

一隻參加工作組比賽的藏獒在等待上場。(路透)
一隻參加工作組比賽的藏獒在等待上場。(路透)

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