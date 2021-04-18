叼1條魚1分鐘定終身…海灘見識鷗鳥愛情

天地是洞房。（圖皆為作者提供）

幾年前，我們遷來紐約 正好是夏天，長島 房疏舍美，綠樹蔥蘢，大海碧藍，白浪輕柔地拍打礁石，平靜的海面上白鷗翩翩飛舞，仔細看，是灰背鷗——頭、頸白色，背、肩石板灰色，腰、尾上覆羽和尾羽均為純白色。我大大驚奇，甚至有點自作多情，以為青島的灰背鷗跟著我們一起飛過來呢。

對於住在青島海邊的人來說，海鷗是老朋友，是生活中的一部分，清晨與傍晚，波光粼粼的海面上，白鷗翱翔，似乎跟自己的呼吸一樣親切而自然。

物種真是神奇，紐約跟亞洲隔著太平洋和整片的北美大陸，灰背鷗居然一模一樣。花草樹木可以是人為遷移培育種植，那麼動物要生存繁衍，對食物鏈有依賴，這種巧合肯定是自然的選擇，此中的奧祕正好給大陸漂移學說提供論據吧。

逢退潮時，長島的海灘遍布牡蠣，蚌殼一張一合，尚不知自己擱淺。灰背鷗一個俯衝叼起牡蠣向高裡飛，一張嘴，牡蠣重重地摔下來，啪地掉在礁石或者海灘上。海鷗在玩遊戲？身邊的朋友提醒我認真看，海鷗急速俯衝啄起蚌肉，一躍遠走高飛。我恍然大悟，原來海鷗利用重力加速度，摔碎蚌殼，然後一享美味！海鷗有這等本領，在青島我怎麼不知道，怎麼沒見過，難道青島的灰背鷗不夠聰明？

寶寶吃魚，爸媽引吭高歌。 魚很長，我背著吃。

認真想想其實不然，在青島的海邊，有成片的礁石，礁石上黏附著大大小小的海蠣子，很多人帶著刀鏟和榔頭去敲碎蚌殼，挖出蚌肉回家做一頓美味，這種活動在青島俗稱「趕海」。一撥又一撥的人天天趕海，等不及海蠣子長大，都給人敲走吃掉了，哪有海鷗的份呢？我為青島的海鷗感到委屈，因此想起一段往事。

1994年青島市民寫信給晚報，回憶童年青島棧橋海鷗翔集的美景，對比如今海鷗蹤跡杳然，大海空寂無邊，很傷感，引起無數市民共鳴。當時青島有幾千隻海鷗，散落青島上百公里的海岸線上，實在太少得可憐。究其原因，環境污染，食物鏈斷缺，海鷗都飛走了。《青島晚報》聯合林業局發起挽留海鷗的行動，定點投放食物，吸引海鷗，又發動市民主動去海邊餵海鷗。漸漸地家長帶著孩子，孩子帶著麵包去海邊，找海鷗，餵海鷗，是青島人周日的好節目。孩子們長大後，跟著老師去海灘餵海鷗，撿垃圾，清潔海灘。

經過百姓和政府的努力，環境一天天變好，環膠州灣濕地公園增多，天然食物鏈逐步恢復，吸引各種鳥類來青島棲息，十年後，一隻帶有翼標的銀鷗走進青島人的生活。2014年1月，青島市觀鳥協會無意間拍攝到一隻銀鷗，腿上的翼標上寫有「AF53」。研究人員通過查詢得知，這只銀鷗是德國科研人員於在俄羅斯貝加爾湖環志的。

銀鷗千里迢迢，飛越西伯利亞，來青島過冬，證明青島的自然環境受到青睞。青島人歡呼雀躍，熱情招待遠方來客，自發買來魚蝦招待銀鷗，看它享用，感覺榮幸之至。從此銀鷗每年如期而至，好像回家探親，等待銀鷗成為青島人初冬最溫暖的期待。然而，2017年一直到4月份都沒有看到它的身影，正當青島人以為要永遠失去它的時候，2017年4月2日，一側翼標已經折斷的「AF53」出現了，攝影 協會、觀鳥協會、青島晚報紛紛拍照報導，青島人又一次激動萬分。那時我們正準備出國收拾行李，銀鷗歸來讓我們離鄉的心情別有一番滋味。因此在長島看到一模一樣的灰背鷗時，我情不自禁地遐想。

再說回長島的海鷗，跟青島的海鷗比，體型圓潤結實得多，原因很明顯，北美的環境保護好，食物豐富，單看冷泉港，成堆的青口、蛤蜊、牡蠣，想吃多少有多少，吃完後，繞著海面瘋玩兒，然後去濕地上，綠草茵茵的樹叢裡，舒服地打個盹，海鷗的日子真是愜意。長島海鷗品種繁多，除了灰背鷗、銀鷗，還有紅嘴鷗、鳳頭燕鷗、剪嘴鷗…

媽媽，我自己能吃魚。 逮到魚，快回家。

今年夏天，在海邊沙地我們見識到剪嘴鷗。剪嘴鷗的嘴巴直長且尖，下喙比上喙長很多，紅色的嘴巴，張開時恰如長剪刀，真個是「刀子嘴」。它的身體比通常的海鷗瘦俏，翼特別尖長，尾短。上身羽毛黑亮，展開翅膀，底下雪白一片，這種「表裡不一」又「黑白分明」的打扮，是海鷗家族中的大颯範兒。

這種颯，主要是說雌剪嘴鷗，沙地上聚一堆，斯斯文文，姐妹們有說有聊，嚶嚶嗡嗡。雄剪嘴鷗叼著銀白的活魚降落在心儀的妹妹面前，妹妹大大方方地轉身相對，看魚也看鷗郎，嘴巴張得老大，卻柔聲細語地你一言我一語，一分鐘功夫，接過鷗郎嘴裡的鮮魚，鷗郎煽動翅膀即刻交合。求偶，結婚，到入洞房，一分鐘入軌，有卿卿我我，但沒有磨磨唧唧。只要情投意合，就雙宿雙飛去也。如果鷗妹妹沒看中鷗郎，不要魚，也不要郎，轉身跟姐妹們熱聊，耐心等中意的郎君來，沒有閨中幽怨，沒有高富帥世俗門檻，看中你，只要你有一條魚，就跟你生兒育女，這不就是颯範兒嗎？！

情投意合。 魚是我的，郎也是我的。

第一次在海灘見識剪嘴鷗的愛情，想著拍個視頻，找懂鳥語的人翻譯一下，我特別好奇，牠們如何叼著一條魚戀愛，一分鐘定終身。人類不妨跟鳥類學習，結束馬拉松式的戀愛，或者佛系生活，用有限的生命去愛去生兒育女多好呢。想想我又覺得自己好笑，怎麼能用鳥類的思維來代替人類呢？

妹妹，你喜歡我嗎？

也許是生態環境優越，剪嘴鷗的愛情自然而然，所以牠們能生養眾多。在一片海灘上，有幾萬隻剪嘴鷗，有孵化的，帶幼鷗覓食的，求偶的，交合的，捕魚的，一個純粹的鷗鳥的世界。海灘上拉著一條線，為保護剪嘴鷗生息繁衍，遊人止步，我們安分守己地線上外觀察拍照。即使如此，剪嘴鷗還是相當警惕，盤旋在我們頭頂，大聲咆哮，非常不友善，個別壞鳥使出極端手段，抗議人類入侵。這個極端手段非常臭，防不勝防——飛來人頭頂拉屎。牠們尖叫著盤旋而來，丟下「炸彈」就逃跑，我們卻無還手之力。人的頭頂不長眼睛，大家互相遞情報，跟剪嘴鷗開戰，衝著牠們大吼，拿三腳架揮舞，試圖嚇走牠們。牠們比人還凶，插空丟「炸彈」，朋友們紛紛中招，有的還多次中招，帽子衣服被搞得一塌糊塗。我們不得不撤離防護線遠一點，剪嘴鷗才沒那麼憤怒了。牠們在保護幼雛和正在孵化的媽媽們，想想也值得佩服，男子漢就得保護妻兒嘛。

根據第一天的混戰，我總結出一個規律，凡是穿淺色衣服的都沒中招，本人即是證據，因此建議大家避免穿黑色、紅色等深色的外套。也許是剪嘴鷗視力不佳，對淺色系識別能力有限，果然，第二天淺色外套無一受到騷擾，即使離著防護線近一些，也沒被招待「炸彈」，攝影的朋友們趕緊互相傳授秘笈，接下來可以消停地拍照觀鷗。剪嘴鷗孵化時，不僅是媽媽的工作，也可以輪換爸爸來孵蛋，讓媽媽去舒展一下臥僵的翅膀，順帶抓魚飽餐一頓，這種雌雄輪換坐月子的鳥還是第一次看到，剪嘴鷗的世界裡存在天然的男女平等，怪不得他們的愛情颯範兒十足呢。

幼雛出生以後，剪嘴鷗的家庭分工很明確，男主外，女主內，看護幼雛是媽媽的工作，爸爸負責捕魚和安全防護。爸爸的大剪刀嘴像魚叉，翩翩入水，一叉即得，動作快得目不暇給，爸爸捕到魚，得意洋洋地橫叼著鮮魚回家，魚鱗閃著銀光，嘴對嘴交給媽媽，媽媽並不撕扯，直接把魚餵幼雛，小小的幼雛，剛走穩，嘴巴還是黃口，叼著一條比自己長好多的魚，我們眼看它一口一口地把魚吞了，真乃是大胃王；還有俏皮點的，魚尾斜跨在肩上背著，邊走邊玩兒，等走餓了，才細嚼慢嚥。幼雛在沙窩邊走動，鷗媽陪伴在側，偶有賊鷗搶寶寶的魚，媽媽伸出翅膀扇它一個大耳刮子，出手敏捷又凶狠，嚇得寶寶嗷叫一聲，滾到媽媽翅膀下麵，所幸魚並不落地。剪嘴鷗的世界跟人一樣，有安分守己，勤勞持家的，也有小偷小摸的二流子。

幼雛稍大一點，哥倆姐仨地結伴去玩耍，離著沙窩越來越遠，遇著每棵沙柳，都端詳一番，用爪子刨一刨，好像在認識一個新世界，鷗媽媽並不亦步亦趨，約摸個時間，大叫幾聲，提醒牠們注意安全，幼雛乖乖踱步返回，好像是家教非常好的孩子那樣。感覺剪嘴鷗養育孩子比人類簡單多了，牠們不用去學校讀書，沒升學考試，更沒特長愛好，只要學會三樣——飛翔、捕魚、談戀愛就行了。我問我家高中生：「咱不讀勞什子書，像剪嘴鷗一樣過日子行不行？」高中生一臉懵地問：「媽媽，我的翅膀在哪裡？」呵呵，一句話好像帶著哲理，把老媽問住了。

暢想著，以後青島的濕地公園跟長島一樣多，生態環境天然而優美，人和海鷗悠然地生活，和諧共處，我們過候鳥一般的日子，兩邊飛。