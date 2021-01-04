這隻牛「頭上有愛心」民眾搶拍 盼牛年吉祥圓滿

彰化縣與台中市交界的貓羅溪畔河床，在近兩百頭逐水草的牛群中，有隻黃牛頭上長了一撮白色毛愛心圖案，彷彿就將愛心印在頭上，成了許多鏡頭獵取的焦點，希望拍到「愛心牛」。(圖:楊淑貞提供)

揮別農曆鼠年，即將進入牛年，彰化縣與台中市交界的貓羅溪畔河床，在近200頭逐水草的牛群中，有隻黃牛頭上長了一撮白色毛愛心圖案，彷彿就將愛心印在頭上，成了許多鏡頭獵取的焦點，希望拍到「愛心牛」，牛年過得吉祥又圓滿。

位在芬園鄉芬草路利民橋貓羅溪下游約500公尺河床，有近200頭逐水草的牛群，伴著迎風搖擺的芒花，頗有「風吹草低見牛羊」的塞上風光，群牛還會看水草生長情況，從這頭吃到那一頭，甚至渡越過溪流到對岸，如此規模的牛群場面，在台灣 很難看得到。

尤其群牛奔騰、塵沙飛揚的壯觀場面，更被形容是「非洲大遷徏」，近來在網路爆紅，已成為最夯的景點，假日都湧來「看牛」及「拍牛」人潮，常造成大塞車，在群牛中，被發現有一頭「愛心牛」，頓時成為搶拍的目標。

家住南投草屯即將從職場退休 的楊淑貞，就在社區大學學習攝影，做退休後的生活排遣，當她發現貓羅溪畔有逐水草的牛群壯觀場面後，從去年10月起，每逢休假就前往拍牛，常頂著烈日或者寒風，為了追牛，也常要走了二、三公里，她拍到牛群壯盛場面，或者牛隻生動特寫，常引來讚嘆，許多人就看到她在社群 po出的照片，也成了追牛的一群。

楊淑貞說，在群牛中，她早就發現有頭黃牛頂著一顆「愛心」，特別有特色，但在群牛中，要聚焦不太容易，直到最近，她跟著牛群回到看管處時，才順利且儘情拍到「愛心牛」的特寫，以及跟其他牛隻的互動，當她把「愛心牛」照片po上臉書時，網友讚嘆「超有愛心」。

楊淑貞說，鼠年逢新冠肺炎是多災多難的一年，迎接牛年到來，希望這頭「超有愛心」的愛心牛，能讓大家在牛年都能「愛心滿滿」，互相幫助，更加平安吉祥。