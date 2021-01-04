我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

重返NBA無望 中媒：林書豪有意回北京打球

意外！紐約證交所：不再推動中國3大電信商下市

這隻牛「頭上有愛心」民眾搶拍 盼牛年吉祥圓滿

記者劉明岩／彰化報導
彰化縣與台中市交界的貓羅溪畔河床，在近兩百頭逐水草的牛群中，有隻黃牛頭上長了一撮白色毛愛心圖案，彷彿就將愛心印在頭上，成了許多鏡頭獵取的焦點，希望拍到「愛心牛」。(圖:楊淑貞提供)
彰化縣與台中市交界的貓羅溪畔河床，在近兩百頭逐水草的牛群中，有隻黃牛頭上長了一撮白色毛愛心圖案，彷彿就將愛心印在頭上，成了許多鏡頭獵取的焦點，希望拍到「愛心牛」。(圖:楊淑貞提供)

揮別農曆鼠年，即將進入牛年，彰化縣與台中市交界的貓羅溪畔河床，在近200頭逐水草的牛群中，有隻黃牛頭上長了一撮白色毛愛心圖案，彷彿就將愛心印在頭上，成了許多鏡頭獵取的焦點，希望拍到「愛心牛」，牛年過得吉祥又圓滿。　

位在芬園鄉芬草路利民橋貓羅溪下游約500公尺河床，有近200頭逐水草的牛群，伴著迎風搖擺的芒花，頗有「風吹草低見牛羊」的塞上風光，群牛還會看水草生長情況，從這頭吃到那一頭，甚至渡越過溪流到對岸，如此規模的牛群場面，在台灣很難看得到。

尤其群牛奔騰、塵沙飛揚的壯觀場面，更被形容是「非洲大遷徏」，近來在網路爆紅，已成為最夯的景點，假日都湧來「看牛」及「拍牛」人潮，常造成大塞車，在群牛中，被發現有一頭「愛心牛」，頓時成為搶拍的目標。

家住南投草屯即將從職場退休的楊淑貞，就在社區大學學習攝影，做退休後的生活排遣，當她發現貓羅溪畔有逐水草的牛群壯觀場面後，從去年10月起，每逢休假就前往拍牛，常頂著烈日或者寒風，為了追牛，也常要走了二、三公里，她拍到牛群壯盛場面，或者牛隻生動特寫，常引來讚嘆，許多人就看到她在社群po出的照片，也成了追牛的一群。

楊淑貞說，在群牛中，她早就發現有頭黃牛頂著一顆「愛心」，特別有特色，但在群牛中，要聚焦不太容易，直到最近，她跟著牛群回到看管處時，才順利且儘情拍到「愛心牛」的特寫，以及跟其他牛隻的互動，當她把「愛心牛」照片po上臉書時，網友讚嘆「超有愛心」。

楊淑貞說，鼠年逢新冠肺炎是多災多難的一年，迎接牛年到來，希望這頭「超有愛心」的愛心牛，能讓大家在牛年都能「愛心滿滿」，互相幫助，更加平安吉祥。

彰化縣與台中市交界的貓羅溪畔河床，在近兩百頭逐水草的牛群中，有隻黃牛頭上長了一撮...
彰化縣與台中市交界的貓羅溪畔河床，在近兩百頭逐水草的牛群中，有隻黃牛頭上長了一撮白色毛愛心圖案，彷彿就將愛心印在頭上，成了許多鏡頭獵取的焦點。(圖:楊淑貞提供)
彰化縣與台中市交界的貓羅溪畔河床，在近兩百頭逐水草的牛群中，有隻黃牛頭上長了一撮...
彰化縣與台中市交界的貓羅溪畔河床，在近兩百頭逐水草的牛群中，有隻黃牛頭上長了一撮白色毛愛心圖案，彷彿就將愛心印在頭上，成了許多鏡頭獵取的焦點，希望拍到「愛心牛」。(圖:楊淑貞提供)

退休 台灣 社群

上一則

冬日奇景！枯木上長出雪白「髮絲冰」

延伸閱讀

時薪80元 疫情催生檢測代排員

時薪80元 疫情催生檢測代排員
波士頓華埠將展出華裔設計「牛年」勵志橫幅

波士頓華埠將展出華裔設計「牛年」勵志橫幅
爆乳被特寫 迪麗熱巴全程捂胸 網：這有啥好擋的

爆乳被特寫 迪麗熱巴全程捂胸 網：這有啥好擋的
24隻暴斃原因查出來了！陽明山擎天崗牛群長期營養不足

24隻暴斃原因查出來了！陽明山擎天崗牛群長期營養不足

熱門新聞

荷蘭女子體操選手范德魯爾退役後歷經人生最黑暗的時刻，之後轉換跑道成為AV女優。在外人看起來或許是向下沉淪，但對她而言反而是生命的救贖。（取材自eldesmarque.com）

從體操女神、淪落街頭、到A片女星 她說：不後悔

2021-01-01 02:50
一名媽媽抱怨自己2歲小孩吵著要吃薯條，說好等一下幫她點，結果沒多久外送員竟然就出現了，這情況讓媽媽嚇到。（取材自臉書）

女兒吵著想吃薯條 外送突送餐上門…母驚：妳才2歲欸

2021-01-02 03:49
中國發生孩子誤吞異物的意外。取材自政法頻道

女童哭鬧！送醫檢查身體驚見「一隻豬」 醫師也傻眼

2020-12-28 02:52
日本一位網友因為吵架得罪老婆，結果隔天便當盒內只剩一雙筷子，米飯反而被塞在筷子盒內。（取材自推特）

他和老婆吵架…隔天打開便當一看傻眼 網笑：好吃嗎

2021-01-01 01:08
16世紀法國知名星象大師諾斯楚代馬斯驚悚預言，2021年殭屍將稱霸地球，人類恐怕得靠變種士兵拯救。圖為「陰屍路」劇照。(取材自imdb)

星象大師：2021年殭屍稱霸地球 人類靠變種士兵拯救

2020-12-27 21:28
有好的照明，才能讓使用者更安全。（取材自pexels）

廚房裝修必懂7重點！止滑、軌道門、抽拉水龍頭很重要

2021-01-02 06:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
潛伏國民黨的中共特務之女 熊蕾：新冠病毒疑與美有關

潛伏國民黨的中共特務之女 熊蕾：新冠病毒疑與美有關
末代霹靂嬌娃與龐德女郎被傳猝逝 人根本還在醫院搶救

末代霹靂嬌娃與龐德女郎被傳猝逝 人根本還在醫院搶救
周日郵報：拜登就職前一天川普將抵蘇格蘭

周日郵報：拜登就職前一天川普將抵蘇格蘭
遏制變種病毒蔓延 強生宣布英國封城

遏制變種病毒蔓延 強生宣布英國封城
1張未繳款罰單 華男成通緝犯蹲牢1晚

1張未繳款罰單 華男成通緝犯蹲牢1晚