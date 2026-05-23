下班把「1興趣」變副業 金融業51歲婦收入逼近正職：成就感滿滿

許多人開始把興趣當成副業。(圖／AI生成)

為了提升收入，愈來愈多現代人開始想辦法經營副業。英國一名在金融業工作超過20年的51歲女子，近年就選擇把自己的興趣「園藝」當作副業，開始替別人整理花園，沒想到愈做愈有心得，最後收入甚至和本業差不多。

英國女子奧斯本（Melanie Osborne）本來就熱愛園藝，新冠疫情期間開始遠端工作後，她花了更多時間磨練自己的園藝技巧。雖然現在已經回到辦公室上班，但有時仍採混合辦公模式，讓她有更多時間與精力持續經營這項興趣。

滿50歲後，奧斯本開始思索除了工作之外，還能拿空閒時間做些什麼。而答案很明顯，就是園藝。奧斯本決定把這份熱情真正變成副業，開始替別人整理花園。她加入提供日常工作外包服務的平台「Airtasker」後，很快就開始收到詢問，接到大量委託。

她每個月靠幫鄰居整理花園，現在大約可賺進3000英鎊（約4032美元），幾乎和她原本工作的月薪相當。她表示，這筆額外收入不但能讓家人安排更好的假期，也增加自己的存款。奧斯本現在每周完成三到四項園藝工作，往返倫敦各地。她的伴侶與孩子也一起幫忙，讓她能接更大的案子。

奧斯本表示，她一直都很喜歡園藝，以前會替自己和媽媽整理花園，但從來沒想過這竟然能變成一份事業。她認為這個副業改變了她的人生，讓她知道原來還有其他工作方式，也能靠真正熱愛的事情賺錢。「知道有人信任我、再次找我幫忙，讓我覺得非常驕傲。這不只是額外的錢，也帶來了很大的成就感」。

月入12萬！51歲英女下班把「這興趣」變副業 收入逼近正職

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