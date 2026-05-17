AI淘汰潮來了？億萬富翁點名「9大危險行業」恐消亡

億萬富豪馬克·庫班日前指出，有九大行業在結構上正面臨根本性的威脅。示意圖。（圖／AI生成）

當全球經濟站在轉折點，與其盲目追逐熱點，不如先看看成功企業家正在「避開」什麼。美國知名實境節目「創智贏家」（Shark Tank）傳奇投資人、億萬富豪馬克·庫班（Mark Cuban）日前指出，有九大行業在結構上正面臨根本性的威脅，極易受到人工智慧（AI）顛覆、經濟衰退或商業模式本身缺陷的重創。以下為庫班多次示警、投資人應避開的九大危險行業。

1. 電影與傳統媒體

庫班對傳統媒體的評價極其嚴厲，甚至稱其為「工業史上最糟糕的行業」。隨著 AI 工具普及、社交平台崛起與製作成本大跌，內容創作與分發的門檻已降至歷史新低。傳統媒體巨頭失去了昔日的渠道優勢，在廣告收入被極度瓜分與競爭激烈的夾擊下，難以維持往日榮景。

2. 食品和飲料企業

餐飲業和酒類品牌表面看似需求穩定，實則利潤空間極小，且幾乎沒有進入門檻。庫班警告，這類企業對經濟波動高度敏感。一旦消費者因經濟不景氣縮減非必要支出，外食等消費會立刻崩跌，但店家的勞動力與原料成本卻依舊高企，使得缺乏規模優勢的小型餐飲品牌極難在衰退中存活。

3. 依賴第三方平台的企業

許多電商或創作者嚴重依賴亞馬遜（Amazon）、Etsy 或主流社群媒體生存。庫班指出，這種「寄人籬下」的模式讓企業失去控制權。平台隨時能提高佣金、修改演算法或優先推廣自家產品。當景氣低迷時，平台更容易為了確保自身成長而榨取賣家利潤，讓依賴平台的商家生存空間遭到極度擠壓。

4. 醫療保健與製藥公司

雖然醫療保健需求不墜，但該行業受到高度監管。嚴格的法規大幅減緩了企業的創新步伐，並帶來高昂的合規成本，使其在面對 AI 等新興技術衝擊時缺乏轉型靈活性。在庫班眼中，這已演變成只有規模最大、資金最雄厚的巨頭才能長期遊戲的戰場。

5. 依賴補貼的農村小型企業

在非都會區，許多小企業長期依賴政府計畫、撥款或特定補貼來維持基本營運。庫班警告，依賴公共資金具有高度不穩定性，一旦政府面臨預算緊縮或政策變天，這些補貼會在瞬間化為烏有。缺乏多元自營收入來源的企業，將難以為繼。

6. 被預算大砍波及的政府承包商

直接向公部門提供服務的承包商，看似捧著金飯碗，實則暗藏玄機。當政府支出重點轉變或推行精簡政策時，合約可能隨時生變。近年政府效率部（DOGE）大刀闊斧裁撤與削減預算所帶來的衝擊波，已深刻影響了從國防承包商、餐飲服務商到清潔公司的生存。

7. 依賴政策紅利的電動車（EV）公司

電動車產業過去極度依賴政府的環保積分與購車補助。庫班指出，雖然部分大廠已具備規模，但消費者購車補貼依然是推動市場的主因。一旦政策補貼退場，依賴補貼生存的電動車公司將面臨收入雪崩的長期系統性風險。

8. 拒絕導入AI的企業

在運營中遲遲不願導入 AI 工具的企業，將迅速被高效的對手淘汰。AI 已在客服、行銷和行政管理上展現出驚人的降本增效能力，若企業依然完全依賴傳統人工流程，其產品在市場上的速度與價格競爭力將徹底流失。

9. 毫無差異化的「跟風型」AI 公司

儘管AI是公認的明日之星，但庫班預言「大多數 AI 創業公司都活不下去」。他將目前的 AI 熱潮比喻為當年的網路泡沫初期，無數搜尋引擎惡性競爭，最終僅剩少數巨頭壟斷。目前市面上許多AI新創公司缺乏實質的獨特技術優勢，一旦市場資金收緊、競爭加劇，這類跟風型企業將面臨大洗牌。

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