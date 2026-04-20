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怕拖慢工作進度 黃仁勳絕對不找員工1對1面談 這些老闆都不按傳統規則

編譯易起宇／綜合外電
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輝達執行長黃仁勳絕對不和下屬進行一對一會議，因為他認為和下屬一個個開會，會占用太...
輝達執行長黃仁勳絕對不和下屬進行一對一會議，因為他認為和下屬一個個開會，會占用太多他的工作時間。 （路透）

白領勞工每天身陷在節奏單調的辦公室生活：查看沒完了的郵件、參與鋪天蓋地的會議，並在周末還要忍受老闆的精神轟炸。但有些企業執行長正在改寫企業界的規範，用自己的方式帶領他們市值上億、甚至上兆美元的公司。

財星雜誌（Fortune）報導，輝達（Nvidia）共同創辦人暨執行長黃仁勳精簡工作流程的方法是優先考慮效率，而不是定期報告。

他認為，頻繁與他55名直屬部下會面並不是最有效利用時間的方式，因為持續不斷的會議只會占用他的工作時間，拖慢他的工作進度。

黃仁勳在2024年史丹福經濟政策研究所高峰會上表示：「我不會和他們任何人進行一對一會議。」

黃仁勳仍會定期和他的主管團隊開會，如果有員工確實需要聯絡他，他也會「為他們放下一切」，但減少浪費時間的會議將有助他和輝達在人工智慧（AI）競賽中更快前進。

Airbnb執行長切斯基（Brian Chesky）則表示，在新冠疫情以前，他最討厭的工作就是收發電子郵件，他只透過簡訊和電話完成工作。

由於他經常在半夜爆發最旺盛的創造力，所以他也從不在早上10點前開晨會。切斯基說：「當你是名執行長，你可以決定一天中第一場會議室什麼時候。」

聯合航空執行長柯比（Scott Kirby）則表示，在他數十年的職業生涯裡，他保持頭腦清醒的秘訣就是時不時在辦公室小憩，甚至睡在地板上。後來員工發現他這個習慣後，才趕緊幫他搬來一張沙發。

他表示：「如果我小睡20分鐘，我完成的工作量會比我平常做任何其他事情還多。當你疲憊時，你的大腦就無法100%運轉，如果你無法100%運轉，你就不應該做決定。」

西南航空執行長喬丹（Bob Jordan）為2026年訂下了一條新規定：他每周三、四、五下午的行事曆要全部空出來，不准開會。他希望留出時間「思考當下真正重要的事」，拋開那些浪費時間的傳統工作。

喬丹表示，對他底下那些每天不斷開會的主管來說，他訂下的規定或許聽起來很瘋狂，但他解釋說，執行長的職責就是做他們擅長的工作，而這些工作通常不會耗費寶貴時間的對話中完成。

喬丹說：「這樣一來，你就可以專注在你需要做的事。你可以思考現在最重要的是什麼。你可以打電話給你需要聯繫的人。」

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