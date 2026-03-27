怕工程師跳槽OpenAI？蘋果罕發特殊獎金 每人最高40萬元但有1條件

蘋果傳出為了留住產品設計團隊工程師，罕見發特殊獎金。（路透）

蘋果公司本周向iPhone 硬體設計師發放罕見獎金，目的是避免他們跳槽到像是OpenAI 這類正在開發自家硬體產品的AI新創公司。

彭博資訊引述知情人士說法報導，公司向iPhone產品設計團隊的多名成員發放價值數十萬美元的特別獎金。

蘋果管理層日益擔心潛在競爭同業挖走工程師。OpenAI尤其是一大威脅，原因是該公司已邀到前蘋果設計總監艾夫（Jony Ive）幫助設計新一代以AI為核心的產品。

知情人士說，蘋果這些特殊獎金以股票形式發放，而且分四年發放，這代表員工必須留在蘋果才能獲得全部收益。這是蘋果股權薪酬方案的常見結構。

在許多情況下，這類特別獎金在整個期滿後價值約20萬至40萬美元。如果蘋果股價繼續上漲，這些獎勵方案最終可能帶來更高回報。

蘋果公司發言人拒絕置評。

員工認為，蘋果這次祭出特殊獎金，是為了回應新創公司近期頻頻挖角的搶人才大戰。不過，這些獎金仍遠低於OpenAI等公司提供的水準。某些情況下，為吸引蘋果工程師跳槽，這些公司向個人提供每年約100萬美元的股票激勵。