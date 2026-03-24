大家都不敢說真話...AI衝擊「950萬駕駛何去何從？」Uber CEO：我不知道

Uber執行長近日指出，Uber平台約有950萬名司機與外送員，未來多數行程可能由自動駕駛完成，至於這些人未來出路，他坦言仍無明確答案。示意圖。(路透)

多數科技公司高層在談及人工智慧（AI ）對就業影響時，普遍強調生產力提升與新職位創造，認為社會終將適應。不過，Uber執行長霍斯羅沙希（Dara Khosrowshahi）近日受訪時坦言，公開說法與私下討論存在明顯落差。他在「The Diary of a CEO」節目中表示，許多企業高層私下談及AI將帶來「巨大顛覆」，但對外仍釋出樂觀訊號，主因是擔憂過於坦白會影響投資與募資。

據網站Moneywise報導，霍斯羅沙希指出，AI未來可能取代70%至80%的人類工作，知識型職位恐在10年內受衝擊，駕駛、物流等體力工作則可能在15至20年內被改變。他並提到，Uber平台約有950萬名司機與外送員，未來多數行程可能由自動駕駛完成，至於這些人未來出路，他坦言仍無明確答案。

AI裁員 潮已在2026年出現

企業裁員趨勢已逐步浮現。Block執行長傑克・多西（Jack Dorsey）今年裁減約4000人，Atlassian裁撤1600職位，Meta亦傳出可能大規模裁員，部分原因與AI投資有關。Crypto.com、eBay、Pinterest及Baker McKenzie等機構，也在裁員時提及AI影響。數據顯示，2025年全球已有約5萬5000個裁員與AI相關，2026年亦持續增加。高盛指出，AI若普及，可能影響美國6%至7%勞動力，年輕科技族群失業率已出現上升。不過也有學者認為，部分企業可能將裁員歸因於AI，以掩蓋其他因素。

專家警告影響可能更快出現

部分專家認為AI衝擊速度可能更快。Anthropic執行長達里奧・阿莫代伊（Dario Amodei）預測，五年內恐有一半初階白領工作被取代；投資人李開復（Kai-Fu Lee）亦認為相關預測相當準確。麻省理工學院研究指出，目前技術已可自動化約11.7%的美國工作。世界經濟論壇則預估至2030年全球將有9200萬個職位消失，但同時新增1億7000萬個工作，前提是各國能建立有效再培訓機制。高盛也警告，企業未來三年人力縮減速度可能加快。

不僅是經濟問題 更是身分認同危機

霍斯羅沙希指出，AI帶來的不僅是經濟衝擊，更涉及個人價值與社會認同。他提到父親在伊朗革命後失去一切的經歷，強調工作不只是收入來源，更關乎人生意義。若大規模失業且缺乏替代方案，恐引發更深層的社會問題。當被問及如何建議下一代面對AI時代時，他僅表示「努力工作就好」，但外界認為，他對未來仍抱持不確定態度。