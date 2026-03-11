華航、長榮禁AI寫履歷 學者：矯枉過正

我的頻道

記者葉冠妤／台北報導
航空業復甦強勁，各航空公司持續招募機組員，華航近期在徵才簡章中明文規定，若履歷自傳使用AI撰寫將永不錄用；長榮航空也表示，若由AI撰寫將取消參試或錄取資格。(記者黃仲明／攝影)
華航近日祭出規定，若求職者使用AI撰寫履歷、自傳將永不錄用；長榮航空也表示，若由AI撰寫將取消參試或錄取資格。但學者認為，在實務面上，企業如何判定求職者使用AI寫履歷？且使用有程度之分，是否全程禁止？這些都有模糊地帶，企業恐怕矯枉過正，也涉及就業歧視；另有學者說，若企業同樣以AI演算模式偵測履歷是否使用AI，也只能抓大放小，打擊範圍有限。

台大國發所兼任副教授辛炳隆質疑，企業禁止求職者使用AI撰寫履歷、自傳，不僅矯枉過正，更可能涉及就業歧視問題。他認為，實務上，企業很難判斷求職者有沒有使用AI，而且使用AI有不同程度之分，若求職者是內容原創者，只是交由AI潤飾、修訂，是否也被禁止？

辛炳隆進一步說，求職者與雇主的資訊不對等，若求職者因為被判定使用AI而失去資格，企業應給求職者申覆機會，畢竟機器篩選也有出錯機率，系統判斷有錯就刷掉人，很不合理。

辛炳隆認為，企業招募人要防範的資料不實、造假，除非AI寫出來履歷、自傳是假的，才有法律、道德上的疑慮，單憑有沒有使用AI作為招募指標，可能涉及就業歧視，因為有沒有使用AI，跟求職者勝不勝任這項工作不必然有關聯，也不代表使用AI就一定造假。

政大法學院副教授林佳和指出，若要確認求職者是否用AI撰寫履歷、自傳，可用幾個常見的演算模型偵測，把資料丟進去看雷同度，但如果超出演算範圍，雇主一樣抓不到，所以從技術層面來看，雇主只能抓大放小，雷聲大雨點小，打擊範圍有限，只能抓出用市面上幾個通用AI，懶得令人無可置信的求職者。

林佳和說，雇主要看的是求職者的人格可信度，希望自傳、履歷是求職者自己寫，而不是叫機器代寫，其實過去數十年來，雇主就不斷開發可信度工具，比如七零年代的筆跡鑑定、八零年代歐美國家企業流行對求職者測謊，甚至有企業會幫求職者做基因檢測，判斷健康度，現在則有一套AI軟體「HireVue」，要求求職者上傳自介影片，運用AI抓取、分析求職者的表情、聲音等數據，所以禁止求職者使用AI，也不完全是前所未聞的新做法。

不過，他表示，鑑定字跡、檢測基因等有侵害人格權的疑慮，若只是禁止使用AI，並未明顯侵害人格權，因此禁止求職者用AI寫自傳，不容易判斷有沒有違法。

華航

夫妻不同時間退休 考驗家庭財務規劃

LV經典硬箱聯名董陽孜書法藝術 曾敬驊、楊謹華逛典藏工藝展大受感動

「龍蝦」白養了？小紅書公告封禁AI托管、虛假互動帳號

華航、長榮航空禁AI寫履歷自傳 最慘恐「永不錄用」

AI玩具恐影響兒童發展、隱私 紐約州議員擬提案禁售

美國企業只想收集履歷…「幽靈職缺」讓人難找工作

網友分享在美東城市自炊花費。圖為Whole Foods超市。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

華人夫妻自炊月花900美元 「一周採買一次」清單曝光

2026-03-06 20:25
車輛維修與新車價格逐漸攀升，決定維修舊車或買新車前，需考慮車輛價值、維修成本與自身財務狀況。新車示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Dextar Vision）

車壞了該修還是該換？算算超過「一價位」就該買新車

2026-03-04 20:25
好市多的科克蘭胡蘿蔔長條蛋糕回歸，不少粉絲大讚那是自己吃過最好吃的胡蘿蔔蛋糕。胡蘿蔔蛋糕示意圖。（取材自unsplash.com@Karolina Kołodziejczak）

好市多胡蘿蔔蛋糕重磅回歸 粉絲給滿分：超級好吃

2026-03-04 23:25
屬虎的人天生充滿膽識與魄力，擁有強烈的行動力與進取精神，進入馬年，他們的能量更被激發，如同猛虎出林，在事業道路上大步向前。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ThisIsEngineering）

招手成功、收入有增無減 馬年不走下坡路的4生肖

2026-03-10 00:25
有人將工作視為人生意義與成就來源，容易過勞成為「工作狂」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ron Lach）

工作狂三星座如跟工作結婚 他覺醒時人生已犧牲大半

2026-03-09 00:25
馬年到來，4生肖人緣更進步。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Helena Lopes）

馬年4生肖人緣開展 屬虎靠朋友事業起飛、他因介紹旺財運

2026-03-04 22:25

好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」

開車習慣影響電瓶壽命 這些行為會縮短電池使用時間

范斯或魯比歐？川普私下問金主挺誰進白宮「他」呼聲高

接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光

Trader Joe's發預告 大小兩款托特包近期將上架

