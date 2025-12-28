OpenAI開出「風險應變主管」職缺 年薪55.5萬元+股票

OpenA執行長奧特曼（Sam Altman）。(路透)

聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI 願意支付55.5萬美元年薪外加股票報酬，聘請一位主管，專門負責減輕AI帶來的負面衝擊。

儘管高薪誘人，但要承擔的職責可不小，因為AI有許多負面衝擊，包括導致就業機會流失、假訊息、惡意人士濫用、環境破壞，以及人類逐漸喪失自主行動力等等。

OpenA執行長奧特曼 （Sam Altman）上周六在社群平台 X 貼文中，形容這份工作「壓力山大」（a stressful job）。他寫道：「你幾乎會立刻被丟進泳池深水區（意指要獨自應付一個棘手且困難的環境）。」

奧特曼說，「風險應變主管（Head of Preparedness）」這個職位「會在重要時刻扮演關鍵角色」。

他寫道：「模型正在快速改善，現在已能做到許多厲害的事情，但同時也開始帶來一些重大挑戰。在2025年，我們就已初步看到模型對心理健康可能產生的影響；而現在，模型在電腦安全領域的能力也變得如此先進，甚至開始自行發現關鍵漏洞。」

奧特曼說：「我們在衡量模型能力成長方面已具備穩固基礎，但正邁入一個需要更細緻理解與評估的新階段，不僅要了解這些能力可能如何被濫用，也必須思考如何在產品層面及整個世界中限制其負面影響。」

ChatGPT帶動AI聊天機器人在消費市場迅速普及，許多使用者利用這項技術來查資料、撰寫電郵、規劃旅行，或完成其他簡單任務。

然而，也有部分使用者將聊天機器人當作心理諮商的替代方案，這在某些情況下反而加劇心理健康問題，包括助長妄想與其他令人憂心的行為。

OpenAI 在10月表示，正與心理健康專家合作，改善ChatGPT在面對出現精神病症狀、自殘傾向這類令人擔憂行為的使用者時的互動方式。

OpenAI最初核心使命，是以造福全人類的方式發展AI，因此一開始就將安全機制視為營運核心的一環。然而，隨著產品逐步推出、以及獲利壓力增加，一些前員工表示，公司開始將獲利置於安全之上。

曾領導OpenAI安全團隊（現已解散）的萊克（Jan Leiki）去年5月在X上宣布辭職並同時發出批評，公司已偏離確保技術安全部署的使命，「打造比人類更聰明的機器，本質上就是項危險的事。OpenAI正代表全人類承擔極其重大的責任。但在過去幾年裡，安全文化與流程卻被光鮮亮麗的產品擠到一旁。」

不到一周後，另一名員工也在X上宣布辭職，也提出同樣的安全疑慮。前員工Daniel Kokotajlo在2024年5月的一篇部落格文章中表示，他辭職是因為「對公司在通用人工智慧（AGI）出現前後是否能負責任行事，逐漸失去信心」。

OpenAI的前任「風險應變主管」Aleksander Madry去年7月轉任新職。這一職位隸屬於OpenAI的安全系統團隊，負責為模型建立防護機制、框架與評估制度。這份工作的年薪為55.5萬美元，另加股票報酬。

職缺說明顯示：「你將直接負責領導並協調能力評估、威脅模型與緩解措施，打造一套一致、嚴謹且可在營運上擴展的安全流程體系。」