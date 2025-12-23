亞馬遜封阻遠距招募漏洞 阻止1800名北韓人求職

我的頻道

亞馬遜安全長施密特指出，北韓工人「一直試圖在全球各地，尤其是在美國，獲得遠距IT工作」。(路透)
亞馬遜安全長施密特指出，北韓工人「一直試圖在全球各地，尤其是在美國，獲得遠距IT工作」。(路透)

北韓近年向海外輸出大量資訊科技（IT）人員，藉以賺取外匯收入並洗錢。美國科技巨人亞馬遜（Amazon）表示，已阻止超過1800名北韓人加入公司。

法新社報導，亞馬遜安全長施密特（Stephen Schmidt）上週在LinkedIn發文指出，北韓工人「一直試圖在全球各地，尤其是在美國，獲得遠距IT工作」。他表示過去一年，亞馬遜收到的北韓求職申請，增加近1/3。

施密特指出，北韓人常以「筆電農場」模式運作，也就是由境外人員遠端操控美國境內的一台電腦。此問題「並非亞馬遜獨有」，而且「很可能普存於整個產業」。

施密特表示，北韓員工的典型特徵，包括格式錯誤的電話號碼以及可疑的學歷證書。

今年7月，1名亞利桑那州女子因經營「筆電農場」遭判處8年多徒刑。這間農場幫助北韓IT人員在美國300多家公司獲得遠距工作。

官員表示，這項計劃為她和北韓帶來超過1700萬美元的收入。

首爾情報機構去年示警，北韓幹員利用LinkedIn冒充招募單位，接近在南韓國防企業工作的人員，藉以獲取重要技術資訊。

北韓 亞馬遜 南韓

