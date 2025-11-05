從約會到就業？年輕人用交友軟體滑出職場新人脈

我的頻道

世界新聞網馬雯婷／即時報導
三分之一的交友軟體使用者曾利用交友軟體進行職業相關活動。示意圖。（美聯社）
三分之一的交友軟體使用者曾利用交友軟體進行職業相關活動。示意圖。（美聯社）

根據雅虎新聞網（Yahoo）報導，ResumeBuilder.com最新調查顯示，三分之一的交友軟體使用者曾利用這些平台進行職業相關活動，包括拓展人脈、尋找推薦人，甚至獲得面試機會。近半數受訪者表示，這樣的行動源於艱困的就業市場，而令人驚訝的是，許多人確實因此受益。

ResumeBuilder.com首席職涯顧問Stacie Haller指出，「越來越多專業人士，尤其是高收入族群，正把交友軟體當成社交網路工具。像Raya、The League這類平台，讓雄心勃勃的使用者彼此交流，模糊了社交圈與職場圈的界線。LinkedIn競爭激烈，而交友軟體則提供了更個人化的方式，幫助人們建立關係、達成目標。」

這股趨勢反映了社交與職場生活日益重疊的現象。隨著線上平台功能多元化，原本為浪漫設計的應用程式，也自然演化成新的職涯連結管道。

為職場人脈而「滑」：交友軟體的新角色

調查顯示，Tinder和Bumble是最常被用於職場社交的交友軟體，其次為Facebook Dating。

在曾為職業目的使用交友軟體的使用者中，高達88%成功建立了職涯相關聯繫；其中超過一半曾線下見面，其餘則維持線上交流。成果如下：

．43%獲得導師指導或職涯建議

．39%拿到面試機會

．37%收到職缺線索或推薦

Haller解釋，「在交友軟體上，人們更容易展現個性與脆弱面，這有助於建立信任與真誠的互動，也讓對話自然轉向職場話題。」

四分之三的使用者表示，他們刻意與特定職業或產業的人配對；三分之二則主動接觸心儀公司內部員工。一位受訪者笑說，「我把個人檔案寫得像履歷表一樣，結果真的拿到主管信箱。」另一人簡潔形容，「怪，但有效。」

交友軟體的職場進化

事實上，這股風潮早有跡可循。Bumble早在2017年就推出Bumble Bizz，主打職場連結功能；The League與 Raya則吸引了大量志向明確的專業人士。

ResumeBuilder研究顯示，這些使用者的主要目標並非直接求職，而是擴大人脈：

．63%想拓展職場網路

．42%期望獲得職缺線索或推薦

．40%希望拿到工作機會

．38%尋求導師建議

．34%期待與招聘主管見面

Haller認為，「在社交資本決定成敗的產業中，把一場配對轉化為職場連結，是一種策略性的人脈經營。而且，確實奏效。」

一場咖啡約會帶來的面試

32歲行銷協調員Stephanie原本只是抱著「死馬當活馬醫」的心態使用交友軟體。

「我已經滑了幾個月，越來越厭倦。每次約會都像在重播，什麼都沒結果。」直到她配對上一家心儀公司的員工。

「我們聊了幾天，他約我喝咖啡。我鼓起勇氣說，其實我對他的公司很感興趣。」對方答應幫她轉交履歷，一周後她便接到面試通知。雖然最終未錄取、約會也無結果，但這次經驗讓她改變想法，「非常時期，就該用非常手段。」

為何「職場滑」成為趨勢

Haller認為，這股現象源於經濟壓力與社交疲勞。「年輕專業人士承受著巨大的出頭壓力。傳統社交場合擁擠、缺乏人情味；相較之下，交友軟體更輕鬆，也更真誠。」

超過一半的受訪者表示，他們選擇交友軟體，是因為「個人連結」仍是最有效的求職方式；也有人坦言，因市場低迷或競爭激烈而轉向這些平台。

Haller補充，「當系統看似失靈，人們就會創造新途徑。他們並非放棄LinkedIn，而是擴大尋找機會的範圍。」

模糊的愛情與工作界線

並非所有人都接受這種做法。有人覺得被請求提供職涯協助會尷尬，但更多人認為，這只是現代工作與生活界線模糊的體現。Haller強調，「只要開誠布公、態度尊重，用交友軟體建立職場關係並無不妥。真誠永遠是最好的起點。」

Stephanie也認同，「如果有人因為我談職涯而反感，那也代表我們價值觀不同，算是一種篩選。」

在變動時代建立新型人脈

如今的職場連結已與十年前截然不同。混合辦公、組織精簡與產業活動減少，讓人更難結識同業或導師。交友軟體反而填補了這個空缺，它們本就為「認識新朋友」而生，快速、輕鬆，且以共同興趣為基礎。

對許多人而言，這正是把隨意對話轉化為實際機會的契機：一場配對，可能帶來導師、合作，甚至工作邀約。

愛情與職場的交集

事實上，這種交集並非新鮮事。早在影集《無恥之徒》（Shameless）中，角色Fiona Gallagher就曾透過交友軟體尋求理財建議，當時被視為玩笑，如今卻成了真實寫照。

現今的交友軟體早已圍繞「個人品牌」運作，用戶標示職業、展示成就，真實感成為關鍵貨幣。無論是尋找浪漫還是職場機會，最終都在於建立真誠的連結。

一種全新的成功故事

雖然多數人下載交友軟體仍以愛情為目的，但「職場滑」的興起揭示了這些數位空間的靈活性。Stephanie說，「一開始確實覺得怪，但那次咖啡聊，比我投二十份履歷都更有效。」

對越來越多使用者來說，這樣的成果足以讓他們繼續滑下去。

