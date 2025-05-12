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華人女孩奪澳洲萬人企業「年度員工獎」 她分享出眾3關鍵特質

世界新聞網／輯
網友分享成為最佳員工的特質。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Artem Podrez）
網友分享成為最佳員工的特質。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Artem Podrez）

在異國他鄉工作，如何在萬人企業中脫穎而出？近日，一位華人女孩在小紅書上分享了她在澳洲最大百貨公司Meyer（邁耶）工作期間，榮獲「Inspirational People's Awards」的經歷，引發廣泛共鳴。該獎項類似亞洲企業的「年度優秀員工」，每年僅頒發給四至五位員工，而她的職位僅是基層的行銷協調員（Marketing Coordinator），卻成功從一群高階經理人中脫穎而出。

開心獲獎的華人網友「小白小藍」在小紅書貼文中歸納自己能脫穎而出的三個特質，也點出跨國職場中不可忽視的人際邏輯與工作思維。

第一特質是「主動拿主意」。「小白小藍」坦言，在職場中許多人其實都在觀望與等待領頭者，因此若能在關鍵時刻站出來、推動事情，就會迅速讓人留下深刻印象。她分享：「當大家都不說話時，我會主動說：I'll do it, I'll take the lead.」即便只是發封會議郵件或整理記錄，也能展現「主動解決問題」的形象。久而久之，她在同事口中成為 「such a go-getter, so proactive, a real problem solver」。

第二特質是「讓別人的工作更輕鬆」。她強調，這並不等於當老好人，而是善用自身職能減少他人合作的摩擦成本。她舉例，在一次預算會議中，發現上司的表格反覆修改十分繁瑣，便主動設計了一個帶有自動計算功能的Excel模板，意外獲得上司大力讚賞，也成為她升職時最早支持她的高管。她說：「當你降低他人與你合作的成本，對方就會覺得你不可或缺。」

第三特質則是「不吝嗇誇獎與肯定」。「小白小藍」認為，讚美之詞若出自真心、能量積極，是職場合作潤滑劑。她習慣在同事表現優異時直接稱讚，例如聽完演講就會鼓勵說「你真的講得很好！」她直言：「這不是討好，而是建立正向互動的氛圍。跟你合作的同事，會因為被尊重和鼓舞，而更樂於共事。」

這篇貼文也提醒在異國職場中發展的華人工作者，除了專業實力外，更應重視「軟實力」的展現。「小白小藍」笑說：「在外國辦公室，其實也有很多不能踩的雷區，下期再來聊。」

其他網友留言「你很好！環境也很好！這個環境也在激發和鼓勵你的利他和善意！」、「你的臉上洋溢著不需要天天和勞動法作鬥爭的快樂，村里發金條了，你快回來，你回來，你回來，你回來」、「國內完全不一樣，國內可是能者多勞，老好人要被累死」、「能量高有餘力的人才能做到以上，國內環境是自己的事都做不完焦頭爛額了，不可能會再去攬下額外的工作、幫助他人，誇讚也少見，不罵人就不錯了。」

▼觀看影片可點選「外國職場最討喜的三個特質@小紅書

「小白小藍」坦言，職場中許多人其實都在觀望，若能在關鍵時刻站出來推動事情，就會讓...
「小白小藍」坦言，職場中許多人其實都在觀望，若能在關鍵時刻站出來推動事情，就會讓人留下深刻印象。（取材自小紅書@小白小藍）

華人 小紅書

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