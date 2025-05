從上海移居美國 她在Target打工半年「收穫不只有錢」

Target超市示意圖。(美聯社資料照)

打工不只是一份收入來源,也能是一場關於認同與成長的旅程。一名華人網友分享自身經驗,細膩記錄了她在美國大型零售商Target 打工半年的所見所感,收穫遠超出她原本對「兼職」的想像。

網友「Claire」在小紅書 發文指出,她於去年10月入職Target,身為一名seasonal part-time員工,她主要負責文具類商品的陳列與補貨,偶爾也會支援廚房與玩具品項。儘管這份工作偏向體力活,但對有「輕微強迫症」的她來說,商品整齊與分類帶來滿足感,更強化了她對細節的專注與責任感。

在相對安靜的Target賣場中,她獲得更多時間觀察美式零售體系運作,從商品供應到價格帶分佈、節日促銷的準備節奏等,她首次從一線接觸到零售行銷背後的節奏規劃。她說,「例如萬聖節、聖誕節陳列都會提前1.5至2個月啟動,這是以前在辦公室裡無法接觸到的真實現場。」

除了實務技能,讓她最感動的,是工作中的人情互動。當她向白人女主管告知即將暑期返國時,對方不但表達理解,還主動表示歡迎她隨時回來,給予她深切的尊重與認同。這句溫柔回應「We’d love to have you back whenever you’re ready(只要你準備好,我們隨時歡迎你回來)」成了她異地生活中重要的支持力量。

曾經在上海辦公室高壓工作的她,如今轉而在貨架間戴著耳機安靜作業,一邊聽播客一邊陳列商品,找到了屬於自己的節奏與歸屬。她坦言,「這不只是賺零用錢,更是一種自我修復的過程。」

文末,她也分享了幾項實用建議給有志在美打工的朋友:申請職缺可上Target官網;如表現穩定,節後可轉On-Demand制,彈性排班適合有主業或家庭者;每工作6小時可享30分鐘午休與15分鐘付薪小休等福利;工作內容則包含上架、補貨、陳列等,入職時會提供基礎訓練。

這段打工經歷,不僅讓她了解美國零售文化,更讓她在全新的社會系統中重新找到節奏,也給正在海外尋找定位的朋友們一份真誠的參考與鼓勵。其他人紛紛留言「一模一樣的感受!在超市的近半年讓我在異國他鄉一點點找到落地的感覺。最開始只是為了錢,但現在感覺在那裡待著就很幸福」、「比我當代課老師時薪高,可能是因為我這個州比較窮。我老公說,就當練英語了,人家還給發錢,上班有益身心健康,是我們融入社會,重返職場的第一步」。

