從上海移居美國 她在Target打工半年「收穫不只有錢」

Target超市示意圖。（美聯社資料照）

打工不只是一份收入來源，也能是一場關於認同與成長的旅程。一名華人網友分享自身經驗，細膩記錄了她在美國大型零售商Target 打工半年的所見所感，收穫遠超出她原本對「兼職」的想像。

網友「Claire」在小紅書 發文指出，她於去年10月入職Target，身為一名seasonal part-time員工，她主要負責文具類商品的陳列與補貨，偶爾也會支援廚房與玩具品項。儘管這份工作偏向體力活，但對有「輕微強迫症」的她來說，商品整齊與分類帶來滿足感，更強化了她對細節的專注與責任感。

在相對安靜的Target賣場中，她獲得更多時間觀察美式零售體系運作，從商品供應到價格帶分佈、節日促銷的準備節奏等，她首次從一線接觸到零售行銷背後的節奏規劃。她說，「例如萬聖節、聖誕節陳列都會提前1.5至2個月啟動，這是以前在辦公室裡無法接觸到的真實現場。」

除了實務技能，讓她最感動的，是工作中的人情互動。當她向白人女主管告知即將暑期返國時，對方不但表達理解，還主動表示歡迎她隨時回來，給予她深切的尊重與認同。這句溫柔回應「We’d love to have you back whenever you’re ready（只要你準備好，我們隨時歡迎你回來）」成了她異地生活中重要的支持力量。

曾經在上海辦公室高壓工作的她，如今轉而在貨架間戴著耳機安靜作業，一邊聽播客一邊陳列商品，找到了屬於自己的節奏與歸屬。她坦言，「這不只是賺零用錢，更是一種自我修復的過程。」

文末，她也分享了幾項實用建議給有志在美打工的朋友：申請職缺可上Target官網；如表現穩定，節後可轉On-Demand制，彈性排班適合有主業或家庭者；每工作6小時可享30分鐘午休與15分鐘付薪小休等福利；工作內容則包含上架、補貨、陳列等，入職時會提供基礎訓練。

這段打工經歷，不僅讓她了解美國零售文化，更讓她在全新的社會系統中重新找到節奏，也給正在海外尋找定位的朋友們一份真誠的參考與鼓勵。其他人紛紛留言「一模一樣的感受！在超市的近半年讓我在異國他鄉一點點找到落地的感覺。最開始只是為了錢，但現在感覺在那裡待著就很幸福」、「比我當代課老師時薪高，可能是因為我這個州比較窮。我老公說，就當練英語了，人家還給發錢，上班有益身心健康，是我們融入社會，重返職場的第一步」。

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