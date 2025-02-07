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華人赴美不想做餐館店員 過來人曝轉行經歷：很好賺

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華人在美國餐館上班，希望可以轉行。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)
華人在美國餐館上班，希望可以轉行。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)

離鄉背井的職缺選擇相對較少，尤其是華人赴美工作也是相當辛苦，有在美國工作的華人抱怨，在美國感到迷茫，不想繼續在餐館上班。有過來人表示，曾從事餐館工作16年，後來轉行美甲，她坦言「還滿好賺的」。

一名網友在小紅書貼文表示，「在美國好迷茫，不想在餐館上班了，求出路」。有過來人留言「之前做過2年餐廳，後面去當海軍了。選了我喜歡的工作；我老婆也是在海軍認識的。你如果有身份可以考慮軍隊。但賺的肯定沒有餐廳多，開始會比較累一點啥的」、「來美國25年了，做餐廳16年後轉行美甲」。

還有人留言「不讀書永無出頭之日」、「多年前在教會認識一個在美國家庭做保姆的農村女孩，在社區大學讀書拿到會計證書，現在已經在美國獨立開會計公司。想改變命運必須下定決心要有行動」、「學英語，學個技術」。

華人在美國從事的職業類型廣泛，但較常見的行業包括餐飲業、零售業、科技業、醫療業以及自營小型企業。其中，許多華人移民選擇在中餐館、外賣店、泡沫紅茶店、超市或美甲店工作，這些職業通常涉及長時間的勞力密集型工作，例如餐廳服務生、廚師、洗碗工、超市收銀員或美甲師等。這些工作往往工時長（每天 10 小時以上）、薪資相對較低，部分職位依賴小費收入，且不少雇主支付現金薪資，工資可能低於最低工資標準，尤其在非法聘僱或無報稅的情況下。

另一方面，華人在科技業和醫療業也占有一席之地，特別是在矽谷、紐約等地區的華人工程師、數據科學家、醫生和藥劑師比例較高，這類工作薪資豐厚，職場穩定，並有較好的福利與發展機會。然而，許多華人科技從業者面臨競爭激烈的職場環境，需要長時間工作，甚至加班以維持競爭力。

此外，許多華人選擇創業開設餐廳、雜貨店、進出口貿易公司或補習班，雖然有機會獲得較高收入，但創業初期往往需要極大投入，且需克服語言、法律與市場競爭等挑戰。總體而言，華人在美國的職業發展兩極化明顯，部分人憑藉高學歷進入專業領域，而部分人則因語言與資源限制，選擇勞力密集型工作。

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