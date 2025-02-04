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各企業去DEI化 華人憂工作機會縮減

記者曹馨元╱紐約即時報導
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不少在美工作的華人留學生表示，擔心DEI計畫的取消會影響工作機會，而也害怕社會對少數族裔的包容度會變小。(路透)
不少在美工作的華人留學生表示，擔心DEI計畫的取消會影響工作機會，而也害怕社會對少數族裔的包容度會變小。(路透)

川普政府對於「多元、平等和包容」(DEI)政策實施打壓後，不僅政府部門解雇了大量DEI計畫的員工，各大企業也撤出確保多元化的相關部門、取消DEI用人政策。不少在美工作的華人留學生表示，擔心DEI計畫的取消會影響工作機會，也害怕社會對少數族裔的包容度會變小。

川普政府對於多元化態度大行右轉後，包括Meta、Walmart、亞馬遜(Amazon)等，已宣布逐步取消DEI計畫。個別企業如好市多(Costco)則繼續DEI項目，不過，來自19州的共和黨籍州檢察長聯名致信，指控好市多「緊抓法院和企業都認為是非法的DEI政策不放」，要求該公司考慮堅持此政策帶來的法律風險。

對於在紐約工作的華人留學生，有不少曾經受到DEI政策福利的他們擔心，自己未來的工作機會將有所縮減。邱女士已經在美五年，目前在紐約曼哈頓的一家科技企業擔任程序員。她表示，自己當初就是通過幫扶科技業女性的組織Grace Hopper Celebration獲得如今的工作機會，「我是非常感激DEI的。」

開始工作後，邱女士發現，雖然公司在近年DEI政策下招募了更多的女性程序員，「但女性領導的比率還是遠遠少於男性」，邱女士也是自己工作小組唯一一名女性。對於邱女士而言，看到公司有亞裔女性領導不僅體現出了包容性，「也讓自己會有被激勵的感覺。」

儘管邱女士目前的公司還未宣布要取消DEI計畫，但正在尋求跳槽機會的她還是有所擔心。她表示，自己會優先考慮在堅持DEI政策的公司工作。

在紐約一家私募基金工作的李女士也表示，各大公司取消DEI政策的決定讓她不安，「這不是工作還有沒有的問題，是公司的態度和氛圍。」李女士是她所在部門唯一一名女性，也是唯一的少數族裔，「金融界本來就被白人男性占據」。對於李女士而言， 她非常渴望能在公司裡見到與她背景相似的同事，在內部推薦新同事時也願意大力推舉女性國際學生，「在這樣的高壓環境下，和同樣是非美國人的女性同事溝通讓我感到更自在。」

不過，也有華人及組織反對DEI，更支持擇優錄取的美國亞裔教育聯盟(AACE)表示，讚揚川普撤銷平權行動和禁止DEI項目，這是把「美國建立成人人平等，不看膚色社會的關鍵一步。」

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