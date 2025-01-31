業界第1 好市多3月起時薪調高至32元

好市多賣場熟食部的員工將剛出爐的烤雞排列上架。該公司將從3月起調整員工待遇，最高時薪可達32元，即使新進人員也調升0.5元至每小時20至21元。(美聯社)

好市多 (Costco)將從3月起調整員工待遇，最高時薪可達32元，即使新進人員也調升0.5元至每小時20至21元；美加地區27萬2000名員工的待遇可望保持「業界第一」。

好市多執行長瓦克瑞斯(Ron Vachris)上月28日致函全體同仁說，「相信我們的時薪和其他待遇，將持續是零售業界的翹楚」。

好市多新進人員頭一年的有薪假期也延長，服務滿30年的資深員工則增加一個禮拜，每年可享六周有薪假。

根據最新的三年期勞資合約，明年3月和2027年3月，時薪還會再各提高1元，即到2027年3月，資深店員和助理的時薪將達34元。

2024年7月，美加地區好市多新進員工的時薪就有19.5元，現又把資深員工的時薪調高1元，到年底時薪員工的平均待遇達31元。

去年9月1日截止的會計年度，好市多營業額比前一年度增加5%，達2540億元，淨利73億元，是2019年的兩倍。

但是代表加州、紐約、新澤西、馬里蘭，維吉尼亞和華盛頓六州1萬8000名員工的卡車司機工會，認為逐年提高時薪的待遇還不夠好，工會會員該得到的不只是「領先業界的工作契約，還要能夠反映公司的龐大獲利」。

工會和資方談判「真實分享盈利」的待遇，定在1月31日午夜談判結束。工會主席歐布萊恩(Sean O'Brien)說，「好市多有兩個選擇：尊重讓公司賺大錢的員工，否則就面臨全國性罷工」，「如果好市多認為它在賺進好幾十億元的同時，也有本事剝削本會會員，那我們只好讓它關店」。

好市多說，它向來和工會關係良好，也以誠信的態度談判。「本公司自創立以來，對待員工一直都很公平，也很好」。

好市多全球分店有897家，其中617家在美國本土和波多黎各，95%員工在賣場和配銷站工作，卡車司機工會僅代表5%員工。

好市多說，待遇福利好是員工留職率高的原因，去年美加分店的員工，有93%已經任職至少一年。