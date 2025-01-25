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「在家工作」年薪逾10萬美元 不用進辦公室「2職缺」最搶手

TVBS新聞網／編輯 劉哲琪／責任編輯 編輯組 報導
遠距工作的工作時間與地點自由，不受辦公室限制。圖為一名紐約婦女疫情期間在家遠距工作。(美聯社)
遠距工作的工作時間與地點自由，不受辦公室限制。圖為一名紐約婦女疫情期間在家遠距工作。(美聯社)

新冠疫情期間，許多企業開放員工遠端工作。儘管近年各企業逐步要求員工重返辦公室，但依然有公司開放大量遠端工作，其中有2種職缺最搶手，且年薪超過10萬美元。

CNBC報導，根據遠端工作求職平台FlexJobs的最新研究，儘管一些知名企業正在收緊重返辦公室的規定，但在專案管理、科技和通訊等領域，雇主仍在招聘更多遠端和彈性的職位。2024年遠端工作職缺數量也比2023年增加20%，恢復到2022年的增長水準。

但其他跡象顯示遠端工作職缺正持續下降，LinkedIn數據顯示，截至2024年12月，只有8%的工作可以遠端上班，低於2022年初的18%。FlexJobs報告指出，允許員工在任何地點或時區工作的「隨地工作」（Work-from-anywhere）職缺也非常罕見，僅佔所有遠端工作的5%左右。

FlexJobs職業專家經理Toni Frana表示，數位遊牧簽證的普及使遠端工作的需求增加，市場競爭非常激烈。他建議應徵者至少申請兩到三家公司，與目標企業的員工建立人脈並尋求推薦，以提高獲得職位的機會。

根據ZipRecruiter的數據，產品經理和軟體工程師在美國平均薪資都超過10萬美元，是企業需求最高的職位之一。這類工作通常至少需要學士學位和技術技能，包括程式語言技能和使用專案管理軟體。許多公司也在招聘銷售開發代表、行銷和編輯等的遠端工作職缺。根據FlexJobs資料庫，約70%的遠端工作職缺需要求職者有一定工作經驗。

FlexJobs分析2024年的數據後，列出10間開放大量遠端工作職缺的公司。這些公司提供的全職或兼職工作不受地點限制，也不需進辦公室工作。依序為Veeva、Invisible Technologies、Canonical、Social Discovery Group、Wikimedia Foundation、Remote、Chainlink Labs、Nethermind、Gamurs Group、CloudLinux。

不用進辦公室！「在家工作」年薪逾300萬元　2職缺最搶手

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